Szlovákiában 12 százalékos a zuhanás, de örülnek neki

Az elemzői várakozásoknál valamivel kevésbé esett vissza Szlovákia gazdasági összteljesítménye a második negyedévben, ennek ellenére ez az ország történetének legerőteljesebb gazdasági hanyatlása. A második negyedévi 12 százalékos visszaesés nagyjából megfelel az egész eurózóna átlagos teljesítményének. Az év első három hónapjához képest Szlovákia gazdasága 8 százalékkal esett vissza.

Júniustól fokozott aktivitás tapasztalható az ipar kulcsfontosságú ágazataiban, az autógyártásban és a kisebb üzemekben is. A GDP csökkenésének mérséklődéséhez a felgyorsult export is hozzájárult. „Az ipari termelés júniusban éves összehasonlításban elérte a tavalyi teljesítmény 91,5 százalékát” – magyarázta Jana Morháčová, a statisztikai hivatal szóvivője, hozzátéve, hogy az iparban jelentősen mérséklődött a forgalom csökkenése is, mindössze 3,2 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

A külkereskedelmi szaldó 1996 óta most volt a legmagasabb Szlovákiában, 710 millió euró. Az első félévben hozzávetőleg 8 százalékkal esett vissza az ország gazdasága. Az adatok azt mutatják, hogy a kiskereskedelemben éves összehasonlításban a forgalom csak mintegy másfél százalékkal, az ipar bevétele 9 százalékkal, az export pedig 1 százalékkal volt kisebb.

Szakértők szerint a gazdaság élénkülésére hamarabb kerül sor, mint eredetileg feltételezték. „A gazdaság nem került olyan válságos helyzetbe, mint azt a karantén alatt gondoltuk, a visszaesés valószínűleg egyszámjegyű lesz, ha a második félévben a gazdaságban és a vírus terjedésében semmi különös nem történik” – véli Branislav Rudel, a pénzügyminisztérium munkatársa.

Stanislav Panis közgazdász szintén optimista a gazdaság növekedését illetően. „Relatíve gyors, V alakú élénkülésre számítunk, bár ez kissé lassúbb lesz, de lesz, és a válság előtti szintre a világgazdaság 2022 végére kerül vissza” – állítja a szakember.

Nyitókép: MTI/Vajda János