2020: újabb migránsválság az idlíbi offenzíva miatt?

Migránsok és menekültek újabb hullámára számíthat az új évben Európa. Ezt a lehetőséget említik kommentátorok annak nyomán, hogy Erdogan török elnök úgy fogalmazott: országa nem tud már több embert befogadni.

A menekültek pedig várhatóan megindulnak a szíriai Idlíb tartományból, ahonnan Aszad kormánya, szövetségeseivel együttműködésben, megpróbálja elüldözni a lázadókat.

Törökország már most 4 millió szíriai menekültnek ad otthont és Ankara lezárta a szíriai határt. Ennek ellenére folytatódhat az elvándorlás, Erdogan pedig kijelentette: „a migrációs terhet” nem lehet egyedül Törökország nyakába varrni.

Mint mondta: „minden európai országnak” részt kell vállalnia, különben saját bőrén érezheti meg a „negatív hatásokat”.

Az Aszad-kormánynak ellenálló tartományban 3 millióan élnek. Ahogy az orosz szövetségesük által támogatott kormányerők folytatták offenzívájukat, az elmúlt napokban több, mint 235 ezren menekültek el otthonaikból.

- ENSZ-megfigyelők szerint a tartomány déli része szinte kiürült - emlékeztetett a Forbes üzleti magazin. Az emberek nagy része a szíriai-török határon található táborokba igyekszik, de ezek már csordulásig megteltek és így az újabb menekültek nem-hivatalos és segélyezésben nem részesülő táborokban húzódnak meg.

Megismétlődhet-e tehát 2015, amikor egymillió ember – menekült és a hozzájuk csapódó, nem háborús zónából érkező gazdasági migráns – érkezett Európába?

With the ongoing tragedy displacement campaigns and escape death from #Idlib countryside. This is how our White Helmets teams dealing with the emergency situation. pic.twitter.com/J4S6Fzdzad