Drámai lépésre szánta rá magát az Audi

Masszív létszámleépítést jelentett be a Magyarországon is gyártó Audi – a német cég ugyanakkor azt mondja, hogy német gyáraiban számol fel a következő 5 évben 9500 állást.

Ezzel a tervek szerint 6 milliárd eurót takarít meg, amiből az elektromos autókba fekteti a pénzt. A dolgozók egy részét előnyös korai nyugdíj-ajánlattal próbálja távozásra bírni – mert "bizonyos állás-profilokra a jövőben már nem lesz szükség és helyettük újakat hoznak létre".

A cég ígéretet tett arra, hogy a következő három évben folytatja a fiatalok kiképzését.

A Volkswagen csoport, ahová az Audi tartozik, közben azt ígéri, hogy a gyártósorokon dolgozó munkások állását 2029-ig garantálja és hogy a belsőégésű motorokról az elektromos motorokra való átállás költségei ellenére két számjegyű profitra számít.

A csoporton belül az Audi nyeresége az utóbbi időben a magasabb személyzeti költséget és a technológiai átállás miatt csökkent. Emellett a „dízelgate” néven elhíresült botrány miatt 800 ezer euro büntetést kellett fizetnie. A Financial Times szerint a Németországban 62 ezer embert alkalmazó cég két német üzemet alakít át az elektromos autók gyártására.

A cég vezetés bizakodó húrokat pengetve azt mondta, hogy

az Audi „agilisebb és hatékonyabb lesz, növekszik majd a termelékenység, a fenntarthatóság és a versenyképesség”.

Az Audin belüli munkavállalói tanács vezetője, Peter Mosch üdvözölte a gyártósoron dolgozókra vonatkozó garanciát, de azt mondta: „továbbra is magas szinten kell maradnia a cég profitmegosztásának”, hogy a dolgozók is részesüljenek a cég által várt profitnövekedésből.

Magyarországon – hivatalos bejelentés szerint – az Audi a motorgyártás növelésére készül. Viszont a belső égésű motorokat gyártó Győri üzemében is folyik az elektromos autógyártásra való átállás és már korábban lehetett tudni, hogy csak korlátozott számban hosszabbítja meg a cég a határozott idejű munkaszerződéseket.

Az FT megjegyzi, hogy a rivális Daimler két héttel ezelőtt jelentette be, hogy 10 százalékkal csökkenti a menedzserek számát és így 1,3 milliárd eurót spórol meg. A vállalat ugyanakkor elismerte, hogy az elektromos kocsikra való átállás a következő két évben jelentősen visszaveti majd a profitot.

Az Audi közben közölte, hogy évi 450 ezer autót állít majd elő ingolstadti üzemében és 225 ezret egy Stuttgart mellett gyárban. Ez azt jelenti, hogy az első üzemben 40 ezerrel kevesebb, míg a másodikban körülbelül ennyivel több kocsi gördül majd le a gyártósorról.

Kommentátorok megjegyzik, hogy

nehéz idők járnak az autóiparra, mert több fontos piacon – például Kínában – visszaesett a kereslet.

Ezzel párhuzamosan növekedtek a költségek az Európai Unió szigorodó emissziós előírásai nyomán, ami kikényszeríti az elektromos kocsikra való átállást – ez viszont költséges.

Közben nemcsak maguk az autógyártók, de beszállítóik is megszorításokra kényszerülnek: a Bosch és a Continental is több ezer állás megszüntetését jelentette be.

Nyitókép: MTI/EPA/Vu Hong