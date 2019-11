Gyökeresen változtathat kisebbségpolitikáján Szlovákia

A szlovák kormány Nemzeti Kisebbségekért és Etnikai Csoportokért Felelős Bizottsága elfogadta a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló jogalkotási javaslatot, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy elkészülhet végre egy átfogó jogszabály, amely külön foglalkozna az ország területén élő kisebbségekkel. Jelenleg nincs Szlovákiában olyan egységes törvényi szabályozás, amely a nemzeti kisebbségek kiemelt ügyeivel foglalkozna, a jogrendben ezek a rendelkezések szétszórva vannak jelen. Az új jogszabály megalkotására viszont ebben a parlamenti ciklusban már nem lesz lehetőség, mivel február 29-én választásokat tartanak Szlovákiában.

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos az egységesítést előirányzó dokumentum elkészültét azzal magyarázza, hogy a kormány csak idén tavasszal és a nyáron fogadott el olyan határozatokat, melyek alapján elindíthatták a folyamatot.

„A szlovák–magyar vegyes bizottság egy ajánlást tett a szlovák kormány felé egy ilyen jogszabály kidolgozására.

Ráadásul a kabinet nyáron elfogadta az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ajánlását is, amelyben szintén szerepelt egy átfogó kisebbségi törvény kidolgozása” – magyarázta Bukovszky. Hozzátette, hogy a jelenlegi kormányprogramba nem foglalták bele egy ilyen típusú jogszabály megalkotását, ezért politikai akarat nélkül nem is lett volna értelme korábban elindítani a törvény kidolgozására irányuló folyamatot.

A javaslat olyan pontokat és meghatározásokat foglal magába, mint például a többségiekkel azonos lehetőségek a kisebbségekhez tartozó személyek számára, a diszkrimináció és az asszimiláció tiltása, a nemzetiségi kisebbség definíciója és felsorolása, a regionális hivatalos nyelv meghatározása vagy a nemzetiségi média definíciója.

A kormánybiztos közölte, hogy a jogszabály-alkotási felhívásuk a tavasszal felálló új kormánynak és parlamentnek szól. A mostani dokumentum a kisebbségek legitim képviselői által, szakmai alapokon készült el, Bukovszky László ezért abban bízik, mindez elég garancia lesz arra, hogy a most megfogalmazott intézkedések a jövőbeli kormány programjába bekerüljenek.

A kisebbségpolitika jogi szakértője, Fiala-Butora János már kevésbé derűlátó.

Szerinte a mostani dokumentum még nem törvényjavaslat, hanem az azt megelőző koncepció, így nem is tartalmaz konkrét szabályokat. Úgy véli, önmagában az, ha elfogadnak egy kisebbségek jogállásáról szóló törvényt, nem jelent előrelépést, hiszen ez olyan is lehet, amely a mostani helyzetet törvényesíti. Véleménye szerint egy ilyen jogszabályjavaslat megalkotását széles társadalmi vitának kell megelőznie, amelybe a szlovák felet is intenzíven be kell vonni.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi