Mostantól a rokonok és barátok nevén lévő vagyont is el lehet kobozni

Nem mond ellent az alaptörvénynek, így az állam lefoglalhatja azt a vagyont, amelyről nem bizonyítható, hogy törvényes úton jutottak hozzá – így foglalt állást a minap az orosz alkotmánybíróság. A döntés nyomán

lehetővé válik a korrupción ért hivatalnokok barátainál megjelent vagyonok elkobzása.

A hatályos törvény a pénzügyi bűncselekményen kapott illetékes házastársa és kiskorú gyermeke esetében teszi lehetővé a vagyon lefoglalását. Az alkotmánybíróság mostani állásfoglalása szerint azonban bizonyos esetekben az állam a rokonok és barátok pénzét és ingatlanjait is elveheti – bár minden a körülményektől függ.

A taláros testület elutasította a júniusban, hasonló ügyben elítélt Dmitrij Zaharcsenko volt ezredes fellebbezését, akit egy masszív vagyonnal kapcsolatos,

szappanoperába illő korrupciós ügyben találtak bűnösnek.

A tiszt és barátnője szerint önkényesen jártak el velük szemben, és beadványuk szerint „a jelenlegi törvények lehetővé teszik, hogy ellenőrzés nélkül, saját hatáskörben” döntsenek hivatalnokok bármely vagyonnak az állam által való lefoglalásáról, még olyan személyek esetében is, akik nincsenek megemlítve a törvényben. Csakhogy az ő esetükben nehezen hiheti bárki is, hogy kétkezi munkával gazdagodtak meg.

Mint tudósítók megjegyzik, a jogszabály valóban csak a házastársakra és a kiskorú gyermekekre tér ki. Az alkotmánybíróság ezt most kiadott értelmezésében úgy terjesztette ki, hogy ha a vádlotthoz közeli emberek nem tudják bizonyítani, hogy törvényesen jutottak a vagyonhoz, akkor azt el lehet kobozni tőlük. Emiatt "alaptalan a vád az önkényeskedésről és eme konkrét eset kivizsgálása nem is az alkotmánybíróság feladata” – szólt az érvelés.

Dmitrij Zaharcsenko egykori ezredes, aki a testülethez fordult, egyébként az orosz belügy korrupcióellenes osztályának munkatársa volt. Mellette szülei és barátnője kértek jogértelmezést és képviselték a férfi kiskorú lányát is.

A volt tisztet júniusban 13 év büntetőtáborra és több mint 1,6 millió eurónyi bírság megfizetésére ítélték.

A bíróság előtte bűnösnek mondta ki különösen nagy összegű kenőpénz elfogadása és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt.

Tudósítások szerint amikor házkutatást tartottak nála, 127 millió eurónyi valutát találtak. Emellett lefoglaltak 13 lakást, 14 parkolóhelyet, 4 autót és egy aranyrudat – ezek részben a szülei, a felesége és három barátnő nevén voltak. A bíróság később hivatalosan is elkobozta és az állam tulajdonába adta a vagyonát.

Zaharcsenko ügyvédeinek nem sikerült bizonyítaniuk sem a készpénz, sem a vagyontárgyak legális eredetét, és a bíróság végül úgy ítélte meg, hogy a volt ezredes pénzéből vették ingóságaikat. Az óvást most az alkotmánybíróság is elutasította és a több másik törvényben az összeférhetetlenségről szóló szabályozásra hivatkozva mondta ki azt, hogy ki lehet terjeszteni az elkobzást a távolabbi rokonok és ismerősök vagyonára is. Ennek nyomán november elején már hasonló módon elkobozták az FSZB biztonsági szolgálat volt banki osztályvezetőjének és rokonainak vagyonát, korábban pedig két járási vezetőt büntettek hasonló módon.

Nyitókép: pixabay