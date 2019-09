A spanyol szocialista kormány gyorsított eljárásban újratemeti Francót

Vége a demokrácia helyreállítását követő konszenzusnak Spanyolországban - legalábbis, ami a polgárháborús vezér és későbbi diktátor, Francisco Franco nyughelyét érinti.

#UPDATE Spain's Supreme Court has given the green light for the government to remove the remains of Francisco #Franco from a grandiose state mausoleum, rejecting an appeal against it by the late dictator's descendants https://t.co/dAMMMZdHeQ pic.twitter.com/dO74Gn71ii