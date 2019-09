Egymásnak ugranak a turisták és a szállodások a Thomas Cook miatt

A brit bulvármédia, például a The Sun című lap a jóhiszemű brit turisták – jegyesek, idős emberek és betegek – hányattatásaival van tele, akiktől goromba és érzéketlen külföldi szállodások pénzt követelnek a Thomas Cook összeomlása után.

A tavaly még többmilliárdos profitot termelő cég krachja azonban több országban munkahelyek ezreinek elvesztéséhez is vezethet.

A Thomas Cook utazási iroda külföldön rekedt 150 ezer brit utasa közül 14 ezer 700 hétfőn már hazajutott Nagy-Britanniába, 67 repülőgépen, a további 135 ezer 300 brit utas 13 napon belül térhet vissza.

A hétfőn csődöt jelentő, és tevékenységét azonnali hatállyal beszüntető Thomas Cook iroda külföldön rekedt utasainak hazautaztatását a brit állam vállalta fel, ennek költsége várhatóan mintegy 100 millió font (125 millió dollár) lesz. A brit kormány megkezdte annak a kivizsgálását, hogy milyen szerepet játszott a Thomas Cook vezetése a 178 éves utaztatási iroda csődjében, és hogy mekkora kárt szenvedtek el a befektetők, például a nyugdíjalapok.

Az anyacég csődje után felfüggesztették működésüket a Thomas Cook német leányvállalatai is – bár a családba tartozó Condor légitársaság hétfőn még üzemelt. A Guardian brit lap szerint 240 ezer embernek van jegye Condor-járatokra, de a cég nem hajlandó hazaszállítani azokat, akik a Thomas Cookon keresztül foglaltak. Emellett, a Thomas Cookhoz hasonlóan a Condor is gyorskölcsönt vár a saját kormányától – 200 millió eurót.

Az anyacég bedőlését épp az okozta, hogy a brit kormány nem volt hajlandó 150 millió fontos áthidaló hitelt adni neki, pedig brit sajtóhírek szerint a spanyol és a török kormány is besegített volna.

Közben a Kanári-szigeteken helyi politikusok azt mondták, hogy különösen nagy csapást jelent majd a régióra az utazási iroda csődje, és sürgették, hogy az ügyvezető spanyol kormány minél hamarabb lépjen fel.

A krach többezer spanyol munkahely elvesztéséhez vezethet, mert a Kanári- és Baleári-szigetek gazdasága jelentős mértékben függött a Thomas Cook-turistáktól – évi 4 millió látogatóról van szó - mondta Melisa Rodriguez tenerifei képviselő.

Köztük vannak azok a szállodások, akik csődbe mehetnek, ha nem fizetik ki számláikat vagy ha későn fizetik ki őket. Benidorm üdülőhelyen például egymillió eurós veszteségre számítanak.

Semmi nem indokolja, hogy a Thomas Cook magyar leányvállalata, a Neckermann utazási iroda is csődbe menjen - mondta Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró, az InfoRádió Világszám című műsorának szerkesztője az M1-en. A szakértő szerint a Neckermann biztonságban van, hiszen erős, nagy cégről van szó, amely komoly adófizetőnek számít. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ne alakuljon ki pánikhangulat a cég körül - tette hozzá.

A helyzet máris feszültséget okozott a turisták és a szállodások között, akik készpénzt – akár többszáz eurót – kezdtek el követelni, mert attól félnek, hogy nem kapják meg a Thomas Cooktól beígért pénzt. A turistákat közben a hatóságok azzal nyugtatták, hogy az ATOL utazási garancia védi őket, ennek ellenére volt már olyan, hogy embereket kizártak a szobájukból.

Görögországban, ahol a Thomas Cook a legnagyobb nyaraltató cég volt – évente 3 millió embert vitt az ottani üdülőhelyekre – a kormány válságtanácskozást tartott, mert minimum 300 millió eurós anyagi kárra számít. Krétán a helyi turistahatóságok természeti katasztrófához hasonlították a történteket: „egy hetes erősségű földrengés volt a Richter-skálán és most várjuk a cunamit” – mondta Mihalisz Vlatakisz, a Krétai Utazási Irodák Szövetségének elnöke.

Törökországban, ahol egyes szállodák kizárólag Thomas Cook-ügyfeleket fogadtak, hasonló a helyzet. A helyi szállodai érdekvédelmi szervezet elnöke, Osman Ayik elmondta: sok szállodás már rég tönkrement, mert nem kapta meg a pénzét az utazásszervező cégektől. Tunézia turisztikai minisztere pedig meg is becsülte a kárt: szerinte a Thomas Cook 60 millió euróval tartozik a helyi szállodáknak a nyári hónapokért.

Cipruson nagyjából 15 ezer turistát érint a Thomas Cook csődje. Szavvas Perdiosz ciprusi idegenforgalmi miniszter arra kérte a szállodatulajdonosokat és más turisztikai vállalkozásokat, hogy őrizzék meg nyugalmukat. "Fontos, hogy bánjunk vendégszeretően az utasokkal, hogy zökkenésmentesen haza tudjanak jutni" - mondta.

Helyi sajtóinformációk szerint a ciprusi szállodák vesztesége elérheti az 50 millió eurót is.

Hatások

A bezárás ingatlanpiaci vonatkozásban is nagy visszalépésnek számít, a cég ugyanis több száz üzlethelyiséggel rendelkezett csak az Egyesült Királyság területén. A csődeljárással együtt most ezek is bezárásra kerültek, ezen túl pedig több tízezer dolgozó vált munkanélkülivé - írta a Retail Gazette alapján a Portfolio.