Békeidőkben szinte példátlan hazatelepítési művelet kezdődött, több százezer embert érint

A modern kori Thomas Cook utazási iroda 2007-ben alakult két cég, a Thomas Cook AG és a MyTravel Csoport fúziója nyomán. A közös vállalatba egy sor – német, skandináv és más – légivállalat tartozott. A névadó azonban egy 19 századi brit üzletember, Thomas Cook volt, aki 1865-ben alapította cégét, a brit sajtó akkori otthonául szolgáló londoni Fleet Streeten. Cook először Olaszországban ért el nagy sikereket, ahol az általa bevezetett szállodai kuponokkal – gyakorlatilag utazási valutával - részt vett a tömegturizmus létrehozásában.

A jelenlegi Thomas Cook hétfői csődje után is fennmaradhat a név – például létezik egy ilyen nevű indiai utazási iroda – de többszázezer, főleg nyugati fogyasztó számára kellemetlen emlék lehet a Thomas Cook-nál lefoglalt 2019-es nyaralás.

Thinking of the thousands upon thousands of employees of Thomas cook this Monday morning, my heart truely goes out to them. Devastating ? pic.twitter.com/xIJ1JC6tTy