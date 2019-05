A Liverpool csodájával példálózott a támadott brit kormányfő

Még mindig makacskodik May – a brit kormányfő ismét jelezte, hogy nem hajlandó konkrét időpontot mondani arra, hogy mikor távozik a kabinet éléről, pedig ezt sok konzervatív képviselőtársa akarja.

Theresa May már korábban világossá tette: addig mindenképp hatalmon marad, amíg le nem vezényelte a brexitet. Egyszer még azt is felajánlotta,

ha pártja lázadói megszavazzák a parlamentben a többször elutasított kilépési egyezményt, akkor megadja nekik, amit akarnak, és távozik a kormány éléről.

„Az első fázist ő valósítja meg, a brexit második fázisában pedig kész átadni az irányítást egy új vezetésnek. Nem menetrend alapján dolgozik, számára az a lényeg, hogy meglegyen a brexit” – mondta szóvivője.

May a parlamentben személyesen és egy futballhasonlattal jelezte, hogy tovább harcol. Az azonnali kérdések órájában a Bajnokok Ligája-elődöntőjében a vesztes pozícióból mesés győzelemmel továbbjutó Liverpool futballklubhoz hasonlította magát.

„Azt láttuk, hogy mindenki már leírta őket, mondták, hogy fogytán az idő, hogy el kell ismerni a vereséget az európai ellenféllel szemben, de ha mindenki összefog, akkor még mindig biztosítható a siker” – mondta.

Közben azonban May konzervatív pártjának befolyásos frakciója, az 1922-es Bizottság arról akar vitázni, hogy megváltoztassák-e a pártvezér elleni bizalmatlansági szavazások szabályzatát.

A jelenlegi szabályok szerint 12 hónapot kell várni egy kormányfő elleni sikertelen bizalmatlansági indítvány után. Mivel May-t egyszer már megpróbálták elmozdítani, az ő esetében a 12 hónap decemberben jár le.

A keményvonalas brexitpártiak úgy látják, hogy nyomásukra a bizottság módosíthatja szabályzatát és leválthatja a párt éléről Mayt, aki így már miniszterelnök sem lehet.

A konzervatívok annyira dühösek, hogy egy képviselő nyíltan is felszólította a távozásra: „Megpróbálta, senki sem kételkedhet az elkötelezettségében, de kudarcot vallott. A közvélemény nem bízik benne. Ideje félreállni és átadni a vezetést másnak” – mondta Andrea Jenkyns brexitpárti képviselő.

May erre azt mondta:

„nem rólam szól a dolog. Ha rajtam múlt volna, már rég kiléptünk volna az EU-ból.”

May még mindig alkudozik az ellenzéki Munkáspárttal, hogy annak támogatásával átvigye a parlamenten az unióból történő kilépést szabályozó egyezményt. Közben kénytelen volt belenyugodni, hogy a brexit-patthelyzet miatt a szigetországban is európai parlamenti választásokat tartanak. A kormányfőt Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnök is sürgette, aki október 31-én távozik a testület éléről. Jobb tehát, ha May siet – tette hozzá.

