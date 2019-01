Katasztrófafilmek hangulatát idézi a fagy az Egyesült Államokban

Amerika egy része ezen a héten hidegebb, mint a Déli-sark vidéke - írja az Independent című lap a közép-nyugat északi részére zúdult, különösen fagyos sarkvidéki levegő miatt.

A helyenként közel

-45 fokos hidegben többféle dolgot is tanácsoltak az embereknek: ha nem muszáj, ne menjenek ki az utcára, ne vegyenek nagy lélegzetet és a ha nem kell, ne is beszélgessenek a szabadban.

Az amerikai postaszolgálat közben feladta régi ígéretét, hogy bármilyen körülmények között kézbesít: az extrém időjárás miatt kénytelen volt figyelmeztetni az ügyfeleket, hogy 10 szövetségi államban akadozhat a levelek és csomagok kiszállítása.

Chicagóban közben

a nagy hideg lefagyasztotta a vasúti síneket, ami ellen sajátos módon léptek fel a közlekedési dolgozók: meggyújtották azokat.

Csütörtök reggelig 8 halálesetről számoltak be híradások Michigan, Iowa, Indiana, Illinois, Wisconsin és Minnesota államokból. Az áldozatok között volt egy 70 éves férfi, akit egy detroiti utcán találtak megfagyva. A város közelében egy másik, hasonló korú férfit is találtak, aki csak pizsamát viselt, és halálra fagyva leltek rá az Iowai Egyetem egyik diákjára is a campus egyik épületénél.

Szakértők emlékeztettek: ilyen időben gyorsan megfagyhatnak az ember testrészei, ha pedig nem viselünk megfelelő ruhát, nagyon hamar kihűlünk.

A hideg miatt nehéz beszélni, befagy az ember orra és még a könnycseppek is megfagynak.

Illinois állam rendőrsége közölte, hogy 21 embert mentettek ki egy lerobbant buszból - a dízel üzemanyag zselésre fagyott a jármű tankjában.

A katasztrófafilmek hangulatát idéző fagy nyomán több ezer légi járatot töröltek a chicagói reptereken, és nem közlekednek a városból induló vagy oda érkező Amtrak-vonatok sem.

A balesetveszély miatt szerdán és csütörtökön zárva tartanak az iskolák.

Chicagóban 1985 óta nem volt ilyen hideg, és péntekre virradó éjjel -33 fokra számítanak a városban.

A különösen szélsőséges időjárást az az északi légörvény okozza, amely általában az Északi-sark feletti légkörben forog, de mozgását most megzavarta valami, és ezért délre mozdult el.

Európa északi részén is szokatlanul hideg van mostanság.

Nyitókép: MTI/AP/Kiichiro Sato