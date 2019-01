Ítéletidő - ilyet az amerikaiak is ritkán látnak

A Niagara-vízesés egyes részei pedig befagytak. Az amerikai-kanadai határvidéken mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebb az idő, és öt év után ismét befagyott a Niagara-vízesés nagy része. A keleti partvidéken általában is mínusz 5 és mínusz 20 fok közötti a hőmérséklet.

CNN: The usually rushing waters at #NiagaraFalls have frozen -- and visitors are stunned by the majestic views. https://t.co/XTegzpW6T7



via @GoogleNews