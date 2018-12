Theresa May: nem várok azonnali áttörést

Theresa May szerda délelőtt azzal állt a kamerák elé, hogy harcolni fog a túlélésért, este pedig már azt jelentette be, hogy örül, hogy ismét bizalmat kapott. Theresa May brit kormányfőnek idegtépő szerdája volt; örülhetne, de nem teszi.

A brexit miatt az Európai Unió számára is fontos brit miniszterelnök ellen saját pártja képviselői nyújtottak be bizalmatlansági indítványt, épp amiatt, mert nem tetszett nekik, amit May megbeszélt Brüsszellel, vagyis hogy Észak-Írország sajátos helyzete miatt a szigetország néhány évre vámunióban maradhat az EU-val, annak ellenére, hogy kilép.

A fő hangadó, "keményvonalas" brexitpártiak által végül dűlőre vitt bizalmi vokson May ugyan többséget szerzett - és 200 a 117 ellenében megerősítették a posztján -, de maga is elismerte, hogy pártja megosztott, és azt mondta: odafigyel az eredményre.

A Downing Street-i kormányfői rezidencia hatalmas karácsonyfája előtti győzelmi beszédében aláhúzta:

visszatér a missziójához, a brexit levezényléséhez és az ország egyesítéséhez.

Ellenfelei felé tett gesztusként pedig közölte: 2022-ben már nem kíván újra indulni a kormányfői posztért.

A keményvonalas brexittábor vezéralakja,

Jacob Rees Mogg képviselő viszont azt mondta: elismeri az eredményt, de May jobban tenné, ha meglátogatná a királynőt, hogy benyújtsa lemondását.

A brexit folyamatát majdnem elakasztó bizalmi voks után a brit sajtó különböző beállítottságú médiumai egy dologban egyetértettek: abban, hogy jelentősen meggyengült May pozíciója.

"Leverte a toryk puccsát, de sebet ejtett rajta a lázadás mértéke" - írta a liberális The Guardian. A konzervatív The Telegraph tényszerű szalagcímben számol be a hírről - "May túlélte, de a párt megosztott" -, de a véleménycikkek nem nagyon akarják elfogadni az eredményt: "Kérdések May vezetői képességeiről", "Azt mondta, addig marad, amíg akarják - de elmúlt ez az idő" - írják a brexitpárti konzervatív lap kommentátorai és azt is megjegyzik: May csütörtöki, brüsszeli útján mindössze 10 percet tölthet egyes uniós vezetőkkel.

A két oldal között balanszírozni próbáló BBC pedig azt emelte ki:

bár May ellen most egy évig nem lehet hasonló bizalmatlansági szavazást kérni, az ellene szavazók nagy aránya miatt "igazi csapást" szenvedett el a tekintélye.

"Nincs sima menekülési útvonal sem neki, sem a pártjának, sem nekünk, az állampolgároknak, akik mind utasok vagyunk ebben a tory drámában" - mondta a közszolgálati médium politikai kommentátora.

Mi változott tehát azzal, hogy May talpon maradt? Nem sok:

a brit képviselők még mindig megoszottak a kilépési egyezménnyel szemben. Brüsszel továbbra sem akar engedni az ír határ kérdésében és May, valamint ellenfelei továbbra is a maguk leegyszerűsítő módján tekintenek a brexitre.

A kormányfő szerint "eleget kell tenni annak, amire az emberek szavaztak" - bár egyre világosabb, hogy a brit választópolgárok nem voltak tisztában azzal, mivel jár nekik az unióból való kilépés.

May pártbeli bírálói pedig továbbra is úgy képzelik: a kamionok akkor is szabadon szelhetik át az ír-északír határt, ha Nagy-Britannia kilép a vámunióból.

Ezen kívül

a kormányfőnek még mindig el kell fogadtatnia a brit parlamenttel a Brüsszellel kötött kilépési egyezményt,

különben fennáll a veszélye, hogy Nagy-Britannia megállapodás nélkül, kaotikus körülmények között távozik az Európai Unióból jövő tavasszal.

Valóban lemond majd a Konzervatív Párt vezetéséről



Csütörtökön kiderült az is, hogy a londoni parlament az idén már nem szavaz az EU-val elért brexit-megállapodásról, amelyről az eredeti terveknek megfelelően kedden kellett volna voksolni az alsóházban.

Theresa May brit miniszterelnök közölte csütörtökön, hogy nem számít azonnali áttörésre az Európai Unió csúcstalálkozóján brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodás ügyében. Az évzáró EU-csúcs brüsszeli helyszínére érkezve a BBC hírtelevíziójának nyilatkozva megerősítette azt is , hogy nem ő fogja vezetni a kormányzó Konzervatív Pártot a következő nagy-britanniai parlamenti választásokon.

A kormányfő nem jelölt ki új időpontot a szavazásra, és a voksolás karácsonyi szünet előtti utolsó ülésnapok csütörtökön ismertetett programjában sem szerepel.

