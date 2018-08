Nem elégedettek a menekültek integrációjával Németországban

Három évvel ezelőtt Angela Merkel kancellár azzal a kijelentéssel nyitotta meg az ország határait a menekültáradat előtt, hogy Németország az ebből adódó problémákkal is meg fog birkózni.

A migránsok beilleszkedésének elősegítésére integrációs tanfolyamokat indítottak, amelyek alapját a német nyelv mielőbbi elsajátítása képezte,

mert - mint Angela Merkel többször is hangsúlyozta – csak azok tudnak beilleszkedni a társadalomba, akik beszélnek németül. Azonban a menekültek többsége olyan kultúrkörből érkezett, amely nem ismeri el a nők és férfiak közötti egyenlőséget, így az integrációs erőfeszítéseket sem koronázta a remélt siker.

Erre utal a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet most közzétett tanulmánya, amely szerint

a Németországba migránsként érkezett nők lemaradtak a beilleszkedésben.

A felmérés szerint a 2015-ben érkezett menekültek csupán egy-harmada volt nő, de arányuk a családösszevonásnak köszönhetően időközben 40 százalékra emelkedett. Mégis, az elmúlt évek során

alig 12 százalékuknak sikerült kapcsolatot teremteni németekkel is. A férfiak esetében ez az arány 27 százalék.

Ez főként arra vezethető vissza, hogy a nők jóval nagyobb arányban morzsolódnak le az integrációs, illetve nyelvtanfolyamokon, mint a férfiak. Pedig a tanulmány elkészítői kimutatták azt is, hogy azok

a nők, akik az utolsó napig követik a kurzusokat, jóval eredményesebben vizsgáznak, mint a férfiak

és ezt követően az elhelyezkedési lehetőségek követelményeinek is sikeresebben felelnek meg. Alighanem ezzel függ össze az is, hogy a nők nemcsak saját beilleszkedésükön munkálkodnak, hanem tevékenyen részt vállalnak gyermekeik és ha tehetik férjük integrációjában is.

