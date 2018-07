A német kormány a háttérben szervezkedik Trump kiszámíthatatlan politikája ellen

Berlinben a kancellár eddig egyetlen szóval sem bírálta az amerikai elnök ingadozó politikáját, ehelyett ismételten az Atlanti-óceán két partja közti együttműködés fontosságát hangsúlyozta. A színfalak mögött azonban diplomáciai puhatolózás kezdődött annak felderítésére, hogy mely ország lenne hajlandó szükség esetén együttesen fellépni, ha valamelyik kormány intézkedései a nemzetközi jogba, vagy a korábban kötött világkereskedelmi szerződésekbe ütköznek, vagy ha

az Egyesült Államok vonakodik a világpolitikában vállalt eddig szerepének folytatásától, illetve Trump elnök tárgyalópartnerétől eltérően értelmezi a megállapodásokat.

Közös lépések Trump ellen

Heiko Maas német külügyminiszter ezt a formálódó együttműködést "multilateralista szövetségnek" nevezte, miután Tokióban eszmecserét folytatott Taro Kono külügyminiszterrel és Shinzo Abe kormányfővel. Mindketten partnernek mutatkoztak ebben a törekvésben, ugyanis mind Japánt, mind pedig az Európai Uniót, és ezen belül

Németországot komolyan aggasztja Kína expanziós törekvése, amely gazdasági téren már félreérthetetlenül megnyilvánul a bányakincsekben gazdag afrikai országok behálózásában.

Heiko Maas elmondta, hogy a "multilateralista szövetség" tagjai együttesen kidolgozott lépésekkel akarják ellensúlyozni Donald Trump elnök politikai irányvonalát is, amelyet a már megválasztásakor meghirdetett "Először Amerika" jelszóra alapít. Hangsúlyozta azonban azt is, hogy ezt a tervet az Európai Unió politikájához akarják igazítani. Erre utalt múlt heti nyilatkozata is, amelyben az Európai Bizottság elnökét, Jean-Claude Junckert múlt heti washingtoni tárgyalásai előtt arra biztatta, hogy határozottan lépjen fel a Fehér Házban.

Nyitókép: CLEMENS BILAN