"Eltérült" a Földre való visszatéréskor a SpaceX rakétája

Mint arról az Infostart is beszámolt, rendben megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) vasárnap a SpaceX Crew Dragon űrkapszulája, amely a tervek szerint jövőre visszahozza a Földre az ottragadt két amerikai űrhajóst Butch Wilmore-t és Suni Williamst.

Később azonban kiderüllt, hogy bár a Dragont rendben célba juttatta a Falcon 9 rakéta, a Földre való visszatéréskor nem ott landolt az óceánban, ahol kellett volna. A hvg.hu a SpaceX közlése alapján azt írta, hogy a rakéta hajtóműveinek „nem nominális” égése okozta a problémát. A Space.com cikke szerint az űripari vállalat addig felfüggesztette a Falcon 9-cel történő indításokat, míg rá nem jönnek, mi okozta a problémát. Emiatt egyelőre egy műholdas misszió nem indul el a tervezett időben.

The Expedition 72 crew welcomed #Crew9, @NASAAstronauts Nick Hague, the Crew 9 commander and cosmonaut Aleksandr Gorbunov, the crew 9 mission specialist, after their flight aboard the @SpaceX Dragon spacecraft. pic.twitter.com/pOa8sTQWDo