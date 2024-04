Történelmi felfedezés lett egy kislány által a homokban talált tárgyból – videó

A most 15 éves Ruby Reynolds 2020 májusában édesapjával sétált a somerseti Blue Anchor strandon, amikor rábukkant egy csontdarabra. A leleten felbuzdulva tovább keresgéltek, és a lány talált egy több mint két méter hosszú állkapocscsont-darabot.

Video of the Ichthyotitan severnensis holotype. I've been focused on this for 3 years since Justin and Ruby Reynolds found the first sections at Blue Anchor in Somerset. Amazingly well preserved Soon to go to Bristol Museum pic.twitter.com/lIDMlHvK1Q — Paul de la Salle (@PauldelaSalle) April 18, 2024

A család bevitte a fosszíliákat egy közeli kutatólaborba, ahol a szakértők megállapították, hogy egy több millió éves tengeri hüllő állkapcsából származnak.

A lelet az ichthyosaurusok egy új, óriás fajának felfedezéséhez vezetett, amit a tudósok Ichthyotitan severnensisnek (a Severn óriás halgyíkja) neveztek el - írta a hirado.hu az Independent cikke alapján.

Lovely to see so many reconstructions of Ichthyotitan severnensis. Here are just a few of my favourites from the many skilled artists out there, including @joschuaknuppe, @ttorroo, x2 by @aberrantologist, @ppaleoartist and by @dh_paleoart



Excited to see more! pic.twitter.com/cDS9kmvcu6 — Dr Dean Lomax (@Dean_R_Lomax) April 21, 2024

Paleontologists unearth what may be the largest known marine reptile @AdmissionsUoM @PLOSONE https://t.co/wbhxEIVA0b — Phys.org (@physorg_com) April 18, 2024

A csontok további elemzése során kiderült, hogy azok körülbelül 202 millió évesek, ami arra utal, hogy az óriáshüllő, ami akár 25 méter hosszú is lehetett, valószínűleg a triász időszak végén élt.

A tudósok szerint a tömeges kihalást követően az óriás ichthyosaurusok is kihaltak, ami arra utal, hogy a partról előkerült csontok a faj egyik utolsó példányához tartozhattak.