Tisztogatásba kezd a TikTok

A ByteDance közlése szerint néhány nap múlva már szigorúbb szabályok vonatkoznak majd arra, hogy a TikTok ajánlásokért felelős algoritmusa milyen videókat dob fel a felhasználók számára, és komolyabban szankcionálják majd azokat, akik „problémás” tartalmakat tesznek közzé. A változás épp akkor érkezik, amikor a TikTokot betilthatják az Egyesült Államokban, így minden olyan intézkedés jól jöhet, ami azt bizonyítja, hogy a használata biztonságos a tizenévesek számára – jegyzi meg az Engadget, amit a hvg.hu szemlézett.

Mint írják, a frissített közösségi irányelveknél – amelyek májustól lépnek életbe – a TikTok hosszú listában sorolja fel, min minden számít káros tartalomnak és így nem kerülhet be az ajánlott tartalmak közé. A listán szerepel néhány nyilvánvaló tétel, mint például a burkolt szexuális tartalom vagy az erőszakos tartalmak.

Létezik viszont a „vitatott tartalmak” kategória is, ami egy jól hangzó gumiszabály lehet bármi cenzúrázásához, ugyanakkor ezek közé tartoznak például a veszélyes tevékenységeket vagy kihívásokat bemutató videók, valamint a különböző fogyókúrás tartalmak is. Emellett a 16 éven aluli felhasználók videói sem kerülhetnek be az ajánlottak közé.

Az új irányelvek szerint nem kerülhetnek be továbbá az ajánlott tartalmak közé:

az összeesküvés-elméletek , amelyek azt állítják, hogy bizonyos eseményeket vagy helyzeteket valamilyen háttérhatalom, például „a kormány” vagy egy „titkos társaság” irányít,

, amelyek azt állítják, hogy bizonyos eseményeket vagy helyzeteket valamilyen háttérhatalom, például „a kormány” vagy egy „titkos társaság” irányít, azon kezelések ajánlásai, amelyek hatása nem bizonyított, ellenben egészségkárosodást okozhatnak,

ajánlásai, amelyek hatása nem bizonyított, ellenben egészségkárosodást okozhatnak, a kontextusából kiragadott tartalmak – például egy koncerten készült felvétel a tömegről, amiről azt sugallja a feltöltő, hogy egy politikai rendezvényen készült,

– például egy koncerten készült felvétel a tömegről, amiről azt sugallja a feltöltő, hogy egy politikai rendezvényen készült, a hiteles források szelektív használata , hogy a tudományos tényekkel ellentétes állításokat támassza alá a felhasználó,

, hogy a tudományos tényekkel ellentétes állításokat támassza alá a felhasználó, bizonyos eseményekhez kapcsolódó, nem valós következtetések ,

, potenciálisan nagy kárt okozó félretájékoztatás.

A TikTok közlése szerint azon felhasználók esetében, akik több ilyen szabálytalanságot is elkövetnek, nemcsak az egyes tartalmakat, de a teljes fiók elérését is korlátozni fogja. Sőt, még azt is megnehezíti, hogy a fiókra a kereséseken keresztül bárki rátaláljon.

A felhasználók a fiókjukon keresztül követhetik nyomon, hogy milyen korlátozások vonatkoznak rájuk.