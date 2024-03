A Crew Dragon visszaindult a Földre - videó

A NASA amerikai űrkutatási hivatal élőben közvetítette, amint az amerikai Jasmin Moghbeli, a dán Andreas Mogensen, a japán Furukava Szatosi és az orosz Konsztantyin Boriszov leváltak Crew Dragon kapszulájukkal az ISS-ről. Várhatóan kedden szállnak le a tengerre Florida partjai előtt.

Egy hete érkezett az ISS fedélzetére váltásuk Michael Barratt, Matthew Dominick és Jeanette Epps amerikai, valamint Alekszandr Grebjonkin orosz űrhajós személyében.

LIVE: @SpaceX's Dragon Endurance is undocking as #Crew7 wraps up their months-long science expedition aboard the @Space_Station. Tune in as we stream from space. https://t.co/p1DVpfBe2f