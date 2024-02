Teljesen átszabta az androidos Gmailt a Google

Egy frissítést követően már mindenki számára élesítették a Gmail alkalmazásban azt a fejlesztést, melynek köszönhetően a levelezés során egyszerűbben és gyorsabban lehet válaszolni az üzenetekre, mint eddig – írja a hvg.hu.

Az AssembleDebug nevű X-felhasználó vette észre az elsők között, hogy a Google rendkívül hasznos újítást eszközölt az androidos Gmailen – megváltoztatva a levelek megválaszolásának metódusát. Ezzel a fejlesztéssel az üzenetküldő alkalmazásokhoz hasonlóvá válik az e-mailezés a Gmailben is.

A mostani változtatással megjelent egy szövegbeviteli mező a kijelző alján, ahova bepötyöghetjük válaszainkat a beérkező üzenetekre, majd a mezőtől jobbra lévő ikont megérintve azonnal el is tudjuk küldeni a szöveget.

Google has started rolling out the new reply UI in Gmail more widely. Should be available for most users with Gmail version - 2024.01.14.599541078.Release. #Gmail #Google #Android https://t.co/ZgbgOyTvQg pic.twitter.com/i5AJDLTZs8