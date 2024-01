Ötven év után történik ismét ilyesmi a Holdon - videó

A Blue Origin űrvállalat által készített hajtóművel felszerelt, 60 méter magas rakéta fedélzetén szállítja a Peregrine holdraszálló egységet, amelyet az Astrobotic űrrobotokat gyártó cég épített a NASA támogatásával.

Ha minden a tervek szerint zajlik, a Peregrine lehet az első amerikai holdraszálló egység az utolsó Apollo-küldetés 1972-es landolása óta. Emellett a Peregrine hajthatja végre az első magánvállalat által felbocsátott űreszköz holdraszállását is február 23-án.

A Peregrine missziója során az elkövetkező legénységekkel érkező Hold-missziók előtt gyűjt adatokat a Föld kísérőbolygójának felszínéről.

Alább a kilövés pillanatai, illetve a teljes folyamat videója:

We have liftoff! The first American commercial robotic launch to the Moon will deliver science instruments to study its surface, a critical part of preparing for future #Artemis missions. https://t.co/KoOZjXvqjD pic.twitter.com/Vo2Dnn6TwA