Forradalmi megoldás született arra, ha a gyereknek "nagyon sokáig fáj"

Has- és fejfájás, valamint ízületi fájdalom – ezek a leggyakoribb panaszok azoknál a gyerekeknél, akiknél a fájdalommal való együttélés szinte mindennapos.

A probléma Magyarországon ma minden tizenkettedik gyereket érint, a Bethesda Gyermekkórház ezért évekkel ezelőtt egy külön fájdalomkezelő centrumot nyitott.

"Alapvetően a krónikus fájdalommal foglalkozunk – főleg fej- és hasfájás –, de más mozgásszervi fájdalmak is nagyon elhúzódók és rögzültek lehetnek gyerekekben, amik az egész életüket megváltoztatják, az egész család életét is. Mi létrehoztunk egy multidiszciplináris teamet, amiben gyermekideggyógyász, gyerek-gasztroenterológus, pszichológus, pszichoterapeuta, pszichiáter, mozgásterapeuta, de még dietetikus és más szakemberek is a segítségükre van, ha ez szükséges" – mondta az InfoRádióban Velkey György főigazgató.

A centrum szolgáltatásai ugyanakkor nem érnek el mindenkihez, a Bethesda ezért most a Móra Kiadóval egy fájdalomkezelési kisokost készített, az önsegítő könyv az érintett családoknak és a házi gyermekorvosoknak is nagy segítség lehet – ezt már Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke mondta az InfoRádióban.

"Gyakran találkozunk a különböző fájdalmakkal, ezeknek nem mindig szervi betegség az oka, és nagyon kevés támpontunk volt az elmúlt évtizedekben abban, hogy hogyan is lehet megoldani a nem szervi hátterű fájdalmakat. Ebben számunkra is, kollégák számára is segítség lesz ez a könyv, illetve a fájdalomambulanciának a különböző tájékoztató anyagai, de egészen biztos vagyok benne, hogy a kamaszgyerekek is ezt szívesen fogják forgatni" – mondta a háziorvos.

A kötet nem helyettesíti a megfelelő orvosi kezelést, ugyanakkor közérthető és világos összefoglalóját adja a fájdalommal kapcsolatos ismereteknek, emellett megküzdési stratégiákat és konkrét tippeket is ad a családoknak – hangzott el a könyvbemutatón.