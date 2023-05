Komoly veszélynek lehetnek kitéve a magyar tévézők is

Napjainkban egyre inkább átalakul a tévézés, és a hagyományos tévécsatornák fogyasztásáról áthelyeződik a fókusz a streamingre. Ehhez azonban szükség van valamilyen eszközre is, amihez praktikus lehet egy olyan set-top-box nevű eszköz, ami mindkét fenti igényt egyszerre ki tudja szolgálni.

Bizonyos kínai set-top-boxokon a jelek szerint azonban nem csak az operációs rendszer van előre telepítve, hanem rosszindulatú programok is.

A TechCrunch beszámolója szerint Daniel Milisic biztonsági kutató egy AllWinner T95 típusú set-top-box vizsgálata során találtal úgy találta, hogy a készülékben található chip firmware-e (alapszoftvere) kártevőkkel fertőzött – írja a Hvg.hu.

Ez a kártevő folyamatosan kommunikál távoli parancs- és vezérlő szerverekkel parancsokra várva. Tovább kutatva Milisic arra is felfigyelt, hogy a nevezett eszköz rögtön kommunikálni kezdett egy nagyobb botnet-hálózattal, avagy több ezer hasonló, kártevőket tartalmazó androidos set-top-boxszal, szerte a világon.

Egy ilyen botnet-hálózattal

támadások széles körét lehet elindítani, de adatokat is lehet lopni az eszközről vagy a hálózatról, amire csatlakozik

– de a háttérben megnyithat hirdetéseket is, amelyekkel bevételt generál a működtetőjének – olvasható.

Milisic megállapításait egy másik biztonsági kutató, Bill Budington is megerősítette, aki szintén vásárolt egy ilyen készüléket. Fertőzöttek még más típusok, így az AllWinner T95Max, a RockChip X12 Plus és a RockChip X88 Pro 10 is.

A rossz hír, hogy ezek – az Amazon mellett – magyarországi helyekről is beszerezhetőek tehát itthon is számos ilyen eszköz működhet – jegyzi meg a magyar hírportál.

Nyitókép: Vertigo3d/Getty Images