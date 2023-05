Nem akármivel állt elő az Instagram

Úgy döntött a Meta, hogy ezentúl a Facebook mellet már az Instagramon is lehetővé teszi a GIF-ek használatát a kommentszekcióba.

Az IT Business cikke szerint Adam Mosseri, a platform vezetője egy Mark Zuckerberggel folytatott Instagram Channels-beszélgetésben jelentette be, hogy mostantól már a bejegyzések alatti szekcióban is lehet végtelenített mozgóképeket alkalmazni.

Bár az újítás a napokban azonnal elérhetővé vált, előfordulhat, hogy az nem elérhető egycsapásra valamennyi felhasználónál. A lap szerint érdemes lehet ellenőrizni az aplikáció frissítését a store-okban.

Nyitókép: The Good Brigade/Getty Images