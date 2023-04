Megtalálták a világ legöregebb kamaszát - videó

A temetkezési leplekbe burkolt, kerámiákkal körülvett maradványokra egy földalatti sírban bukkantak rá. A Cajamarquillában folyó ásatások vezetője, Yomira Huaman régész elmondta, hogy a múmiát jó állapotban találták meg. Bőr- és hajmaradványok is voltak a sírban.

A kamasz a régész szerint 1100-1200 évvel ezelőtt élt, és a limai vagy ichmai kultúra közösségéhez tartozhatott.

A régészeti lelőhelyen azóta nyolc gyermek és 12 felnőtt maradványait tárták fel. A jelek arra utalnak, hogy 800-1200 évvel ezelőtt feláldozták őket.

