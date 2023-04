Még mindig nem tudták felébreszteni a kínai marsjárót

A Csu-zsung motoros rovernek, amely a kínai tűzistenről kapta a nevét, tavaly decemberben kellett volna felébrednie az alvó üzemmódból. A leállásra azért volt szükség, mert 2022 májusában, a marsi tél beköszöntével a csökkenő napsugárzás miatt nem lett volna elegendő energiája a működéshez.

Időközben azonban feltehetően annyi por és homok lepte el a rovert, hogy emiatt nem tud energiát felvenni és nem képes életre kelni - idézte a kínai állami televízió Csang Zsung-csiaót, a kínai Mars-misszió vezetőjét.

Csang elmondta, hogy

a határérték 30 százalékos túllépése esetén pedig már csak akkor érhető el a szükséges áramtermelő kapacitás, amikor a nap a legerősebben süt. Negyven százalékkal vastagabb porlepel esetén a berendezést többé nem lehet életre kelteni - mondta.

Here’s how Chinese Zhurong Mars Rover maneuvers. Major environmental and geological discoveries are expected to be made with scientific payloads.

