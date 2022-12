Mintákat készít elő a Perseverance: későbbi Mars-misszió gyűjtheti be őket

Van-e élet a Marson - ezt a kérdést szeretné megválaszolni a NASA a minták alapján, melyeket Földre szállításuk után laboratóriumi vizsgálatoknak vetnek alá.

A Jezero-kráterben összesen 10 kis titániumdobozt helyez majd el a Perseverance, melyekben az elmúlt 15 hónap során végzett fúrásai alkalmával összegyűjtött mintákat helyez el - írja a BBC. A kőzet és talajminták mellett marsi levegőt is tartalmaznak ezek a dobozkák.

Az első dobozt legkésőbb december 21-én elhelyezi a Three Forksnak nevezett területen, amely Mike Meyer, a NASA Mars-kutatója szerint egy meglehetősen lapos, unalmas része a bolygónak. Ez ugyanakkor könnyebbé teszi a későbbi missziók számára, hogy ott landolhassanak.

A tíz, a Marson elhelyezendő minta

csak B-terv az űrügynökség számára:

azt szeretnék, ha a Perseverance maga juttassa el azokat annak a küldetésnek, mely majd a földre szállítja őket, ugyanakkor a NASA szakemberei nem akarják megkockáztatni azt, hogy a marsjáró esetleg úgy menjen tönkre, hogy a minták még benne vannak.

Three Forks jelentősége abban rejlik, hogy a kiemelt fontosságú és tudományos értékű mintagyűjteményhez abban az esetben is hozzáférést biztosít, ha a Persevernace-szel bármi történne. Két, az Ingenuityhez hasonló kis drón gyűjtheti majd be a mintákat, amelyeket a rakétarendszer szállít vissza a Földre. Műholdas, illetve a Perseverance marsjáró által készített képek a Jezero-kráterről (science.org)

A begyűjtött minták jelentősége nagy: a vulkanikus kőzetből megismerhetjük a Jezero-kráter korát és a Mars tágabb geológiai történetét,

az üledékes kőzetek pedig az élet nyomainak azonosításában segítenek.

A Perseverance ezeket a Jezero deltájának lerakódásaiból gyűjtötte. A mintákat Lori Glaze, a NASA bolygótudományi igazgatója szerint csak földi, kifinomult technikával lehet megfelelően értelmezni.

"A távérzékelő műszereinkkel sok mindenre vagyunk képesek helyben is, de nem tudjuk az összes laboratóriumi felszerelésünket és szakértelmünket a Mars felszínére vinni. Visszahozzuk a mintákat, melyek így évtizedeken át állnak majd rendelkezésünkre, és ha új ötleteink támadnak, azokat is kipróbálhatjuk rajtuk" - mondta Glaze a BBC-nek.

A Perseverance a mintatartókat egymástól körülbelül 6 méter távolságra, cikcakkban haladva helyezi majd el. Pontos helyzetüket lefényképezi. Ha ezzel végzett, az Ingenuity-vel együtt új részét kezdi el missziójának: még

további 20 mintagyűjtő van a gyomrában.

Várhatóan 2028 közepén indul útra az a misszió, amely a Földre hozza a kis tartályokat. Az út a vörös bolygóra két éven át tart majd. 2033-ra érkezhetnek meg a minták a Földre.

Nyitókép: MTI/EPA/NASA/JPL-Caltech