Ha ez a hétköznapokban is beválik, sok cukorbeteg fellélegezhet – videó

A GlucoScreen nevű fejlesztés lényege, hogy képes külön olvasó nélkül is mérni a vércukorszintet, így megfizethetőbbé és könnyebben elérhetővé válik a tesztelés – írta a hvg.hu az amerikai Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies című tudományos lap cikke nyomán.

A szerkezet tulajdonképpen egy speciális tesztcsík. Mindkét végén egy ragasztócsíkot helyeztek el: az egyiket a telefon hátuljához, a másikat pedig a kijelzőhöz kell rögzíteni úgy, hogy a csík a telefon vakuja felett haladjon el. Az eszköznek ugyanis annak fénye ad energiát a működéshez, amit a kütyü fotodiódái alakítanak át elektromos árammá.

A mért értékeket a szerkezet a képernyő szimulált érintésével adja át a mobilnak,

a rendszer pedig a mérési idő végén megadja, hogy milyen magas az illető vércukorszintje.

Mindez videón:

Washingtoni Egyetem tudósai – orvosok és mérnökök – által kifejlesztett rendszer képes a prediabétesz, azaz a 2-es típusú cukorbetegséget megelőző állapot felismerésére. Ilyenkor ugyanis a vércukorszint már magasabb, mint a normálisnak tekinthető felső határérték, de még nem éri el azt a szintet, amivel diagnosztizálni lehetne a cukorbetegséget.

A tesztek alapján úgy tűnik, a GlucoScreen 92,8 százalékos érzékenységgel dolgozik,

ami megfelel a kereskedelmi forgalomban kapható vércukorszintmérők eredményének. A szakemberek szerint a rendszer jól működik, így a jövőben azon dolgoznak majd, hogy más egészségügyi állapotot is hasonló módon lehessen tesztelni.

Nyitókép: Pixabay