Egyszerre visszaszorulóban és támadásban a félelmetes magyar kór – grafikonok

A korábban morbus hungaricusnak (magyar kór) is nevezett betegség, amely az 50-es években még több tízezer fiatal életét követelte, mára egy ritka betegséggé szelídült. A korábbi évi 50 ezer helyett 2020-ban például mindössze 370 új megbetegedést regisztráltak Magyarországon; a betegek közül tizenhatan haltak meg.

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója szerint

kelet felől azonban újra támad a tbc.

Mint mondta, azokban az országokban, ahol magas a tuberkulózisos megbetegedés gyakorisága, így például Ukrajnában, mindenképpen szükség van a fokozottabb figyelemre.

Bogos Krisztina szót ejtett az úgynevezett multirezisztens tuberkulózisról is (MDR-tbc): a betegség ilyetén formájában a kórokozó tulajdonképpen érzéketlen a hagyományos szerekre, tehát más típusú, hosszabb kezelést igényel.

A tuberkulózis mára egy kezelhető betegség, de ahhoz, hogy ténylegesen gyógyíthatóvá váljon, időben kell felfedezni – hangsúlyozta a főigazgató. Ugyanis, ha későn fedezik fel, a tbc már olyan mértékben roncsolhatja a tüdőt, ami légzési elégtelenséghez vezet.

Hazánkban a BCG-oltás védelmet nyújt a megbetegedéssel szemben, így a mindennapjainkban nem jelent ez veszélyt.

Vannak azonban olyan krónikus betegséggel bírók – alkoholbetegségben szenvedők vagy immunszupprimált betegek –, akiknél fokozottabban kell odafigyelni, mert a tuberkulózis, mint kórok, betegséget okozhat. Különös figyelmet érdemelnek továbbá a hajléktalanok, akik a szociális körülmények okán – alultápláltság, életmód stb. – a betegség kialakulhat – tette hozzá Bogos Krisztina.

A WHO kezdeményezésére minden év március 24. a tuberkulózis elleni küzdelem világnapja. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet most az ország kórházaiba viszi el vándorkiállításként a Lélegzet metsző tűzben – a tbc gyógyítása Magyarországon című tárlatát, amely a betegség történetét, a diagnosztikát, a terápiát, a megelőzés és a gondozás egyre fejlettebb lehetőségeit mutatja be.

