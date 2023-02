Még SIM-kártya nélkül is vihetik az adatainkat egyes kínai gyártmányú mobiltelefonok

A több különböző egyetem informatikusai által készített tanulmány szerint a gyártók az operációs rendszereiken keresztül rengeteg adatot szerezhetnek meg, amely akár a felhasználók nyomon követéséhez és személyazonosságuk leleplezéséhez is vezethet - írja a gimzodo cikke nyomán a 24.hu.

Emellett az előre telepített appok is rengeteg adatot gyűjtenek össze. A kutatók szerint jelentős veszélye van annak is, hogy ezáltal a kínai Baiduhoz hasonló szolgáltatók is aggasztó mennyiségű, azonosításra alkalmas információra (PII) tehetnek szert.

A kutatók számos, kínai gyártóktól vásárolt készülékkel kísérleteztek, és hálózatelemzést végeztek rajtuk.

Mint kiderült, a megszerzett információk között olyan alapvető felhasználói adatok is voltak, mint a telefonszámok és a tartós eszközazonosítók, emellett azonban a geolokációs adatokat, a készüléken tárolt kontaktokszemélyeket, azok telefonszámát, valamint a telefon- és szöveges metaadatait is begyűjthetik a gyártók.

Az igazán aggasztó része a történetnek az, hogy nem a felhasználók figyelmetlenségét használják ki a gyártók, hanem direkt beleegyezés nélküli adatgyűjtésről lehet szó. Ráadásul a gyűjtés akkor sem szűnik meg, ha a készülék és annak felhasználója elhagyja Kínát. Ráadásul az adatokat SIM-kártya behelyezése nélkül is továbbították a gyártóknak.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila