Hol volt New York a dinoszauruszok korában? Mutatjuk!

Az Indexen olvasható egy cikk egy Ian Webster nevű férfiról, aki a Google Earth segítségével olyan Föld-modellt készített, amellyel évmilliókra bontva tekinthető meg a Föld kinézete úgy, hogy minden állapotában látható, miből keletkezett a mai kontinenselrendezés.

Az interaktív térképen azt is meg lehet nézni, az általunk keresni kívánt hely hogy nézett ki a dinoszauruszok korában, vagy akár régebben.

Ian Webster a lemeztektonikai adatokból és C.R. Scotese, a Paleomap projekt paleogeográfiai térképeiből, valamint a Google Earth segítségével dolgozott.

Az interaktív térkép IDE KATTINTVA érhető el.

"Alapból" a 240 millió évvel ezelőtti szuperkontinens, a Pangea korszakába visz vissza, ez a paleozoikum és mezozoikum korszakokban létezett, különlegessége pedig, hogy a lemeztektonikai mozgások révén belőle vált ki minden mai kontinens. Innen lehet tovább navigálni a fenti „What did Earth look like… million years ago?” feliraton át, akár mínusz 750 millió évet is a mai időponthoz képest, a jobb felső sarokban található szűrő segítségével a bolygó bizonyos mérföldköveihez is visszaugorhatunk, olyanokhoz, mint például az első zöld algák, az első kagylók, az első szárazföldi növények, valamint az első állatok és virágok megjelenéséhez.

Ezek mellett persze a dinoszauruszok korát is tanulmányozhatjuk, a legördülő menüből néhány kattintással a triász- a jura- vagy éppen a krétakorban találhatjuk magunkat, de azt is szemügyre vehetjük, hogyan nézett ki a bolygó akkor, amikor kipusztultak a dinoszauruszok.

És ez még nem minden!

Azt is megnézhetjük, egy-egy mai világváros hol helyezkedett volna el korábban.

Nyitókép: Pixabay