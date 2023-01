A dinoszauruszok emlősöket is ettek, itt a bizonyíték

Egy kis termetű, tollas dinoszaurusz, úgynevezett mikroraptor fosszíliái mutatták meg, hogy az állat egy kis méretű, nagyjából egérnyi emlőst fogyaszthatott el halála előtt - írja a Sky News.

A Journal of Vertebrate Palaeontology szaklapban publikált eredményekhez fűzött kommentár szerint ez az első bizonyíték arra, hogy a dinoszauruszok emlősöket fogyasztottak.

A mikoraptor mérete egy

macskáéval vagy hollóéval egyezhetett meg,

az állat fáról fára ugrálva vadászhatott.

"Nagyon ritka az olyan fosszília, amely dinoszauruszok emésztő szervrendszerében lévő táplálékot is tartalmaz, ezért minden egyes példa nagyon fontos, hiszen közvetlen bizonyítékot szolgáltat arra, hogy mit ettek a dinoszauruszok. Bár ez az emlős nem lehetett az ember őse, mégis, elképzelhető, hogy néhány ősünk éhes dinoszauruszok eledele lehetett. Ez a maradvány lenyűgöző pillanatról fest képet - az első feljegyzés arról, hogy egy dinoszaurusz emlőst evett - még akkor is, ha nem olyan ijesztő, mint bármi a Jurassic Parkban" - fogalmazott David Hone, a University of London kutatója, a tanulmány első szerzője.

KAPCSOLÓDÓ A T. rex rejtélyét is megoldhatja egy mostani felfedezés Argentin paleontológusok felfedeztek egy új dinoszauruszfajt, amelynek hatalmas feje és - a Tyrannosaurus rexhez hasonlóan...

Alex Dececchi társkutató hozzátette: a mikroraptorokkal akár háziállatokként is együtt lehetett volna élni, ha viszont kiszabadultak volna, minden kisállatot lemészárolnak.

A mikroraptorok a mai Kína területének ősi erdeiben éltek, 125-113 millió évvel ezelőtt.

Két lábon jártak, de a szakértők szerint egyes fajok képesek lehettek irányított repülésre is.

A tanulmányban említett fosszíliát először 2000-ben elemezték, de a kutatók szerint a korábbi kutatócsoportnak nem sikerült az emlősállat maradványait felfedeznie a dinoszaurusz belsejében. Mikroraptorok gyomrában találtak már korábban táplálékot, madarat, gyíkot és halat egyaránt. A kutatók szerint azonban nem egyértelmű, hogy a dinoszauruszok vadásztak-e ezekre az állatokra, vagy holtan találták őket és dögként fogyasztották el azokat.

KAPCSOLÓDÓ Bébidinoszaurusz-csontvázra bukkantak egy kőtojásban A kínai lelet új információkkal szolgálhat az ősi állatok fejlődésével kapcsolatban.

Nyitókép: Bergamonews.it