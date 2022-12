Sikeresen Földet ért az Orion – videó, fotók

A tervezett időben és helyen, a Csendes-óceánban ért vissza a Földre a NASA Orion űrkapszulája, ezzel véget ért az amerikai űrhajózási hivatal új Hold-programjának első tesztrepülése.

Az űrhajó-egység tervezett Földet érése keleti parti idő szerint 12 óra 40 perc volt, ami az élő közvetítés alapján szinte percre pontosan így történt, az űrhajó-egység három fékező ejtőernyő segítségével ereszkedett le a mexikói partok közelében.

Splashdown.



After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7 — NASA (@NASA) December 11, 2022