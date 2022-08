Sir David Attenborough várhatóan ismét elkápráztatja a világot

Sir David Attenborough neve megkerülhetetlen a tévézés, az ismeretterjesztő filmek, illetve a modern környezetvédelem történetében, hiszen az elmúlt közel hetven évben elképesztő tempóban készítette el a világ legkülönbözőbb részeit bemutató filmjeit, valamint állt ki a környezeti problémákat megoldani, vagy enyhíteni próbáló ügyek mellett.

A néhány hónappal ezelőtt másodszorra is lovaggá ütött tudós kilencven felett is komoly tervekkel rendelkezik, és eszébe sincs befejezni a munkát: előbb a karanténba zárt bolygóról készített új filmet, majd a The Green Planeten dolgozott, most pedig újabb projektnek ér lassan a végére: ez a BBC-nek készülő Wild Isles, azaz a Vad szigetek, ami öt epizódban mutatja majd be Nagy-Britannia és Írország állat- és növényvilágát – írja a 24.hu.

A három év alatt rögzített anyagot a Silverback Films készítette, társproducerei pedig a The Open University, a Világ Természeti Alap (WWF), illetve a Királyi Madárvédelmi Társaság (Royal Society for the Protection of Birds) voltak.

A filmet a BBC One-on, illetve a BBC streaming-szolgáltatásában 2023 tavaszán mutatják majd be.

