Szakértő: nem mindegy, milyen a lázunk

A láz része az immunrendszer összehangolt működésének, testünk természetes védekező reakciója a különböző gyulladások, fertőzések ellen – olvasható a Semmelweis Egyetem KliniKaland című ismeretterjesztő sorozatának legújabb, a lázról szóló epizódjában.

Kardics Kinga, a Semmelweis Egyetem I. Számú Gyermekgyógyászati Klinika infektológus szakorvosa szerint a láz általános jelenség gyermekkortól idős korig, de fontos a hátterének ismerete, így azt is lényeges tudni, hogy mikor és hogyan kell csillapítani.

"Sokan az ellenségüknek tartják a lázat, mert fázik a lábunk, az ízületeink, úgy érezzük magunkat, mintha veszélyben lennénk; de ez egy hosszú folyamat, ami tulajdonképpen a szervezet immunregulációja függvényében alakul ki, és ennek a csillapítása gyógyszeresen vagy fizikális módszerekkel egyaránt megtörténhet" – ecsetelte Kardics Kinga az InfoRádióban.

A láz oka az esetek döntő többségében tehát valamilyen gyulladás, fertőzés következtében kialakuló állapot, de ha a lázas állapot elhúzódik vagy vissza-visszatér, felmerülhet más ok is, valamilyen alapbetegség, immunológiai háttér, daganatos betegség is szóba jöhet, ezért az elhúzódó láz kivizsgálást igényel lázambulancián vagy más belgyógyászati rendelésen.

A kórokozók számára ugyanakkor a magas testhőmérséklet nem elviselhető, és ilyenkor beindulnak olyan mechanizmusok is, amelyek elpusztítják a szervezetben lévő kórokozókat. Ebből adódik, hogy a láz – mint az infektológus szakorvos fogalmazott – "hasznos jelenség".

Megjegyezte:

kisgyerekek, csecsemők, valamint idősek, krónikus betegek esetében a nagyon magas, 39-40 fokot meghaladó láz elesettebb állapotot okozhat, ilyenkor indokolt lehet a gyógyszeres lázcsillapítás.

A lázgörcsről külön beszélt: az átmeneti eszméletvesztéssel, rángatózással járó állapot elsősorban 6 éves kor alatti gyerekeket érint. A szülők számára ez egy nagyon rémisztő jelenség, de pár percen belül szűnni szokott, ezért főként arra kell vigyázni, hogy félrenyelés ne következzen be.

"Ha ez az állapot elhúzódik, tovább tart öt percnél, a megfelelő görcsoldót be kell adni" – figyelmeztetett Kardics Kinga.

Nyitókép: Pixabay.com