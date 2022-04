Kiderült, mikor kapcsolja le végleg 3G-hálózatát a Telekom

A Magyar Telekom tavaly szeptemberben közölte, hogy a Telenor Magyarországgal (immár Yettel) egy időben, 2022. második felében kapcsolja le a harmadik generációs mobilhálózatát, pontosabb dátumokat azonban eddig nem kommunikált – emlékeztet a HWSW informatikai szakportál.

Egy friss lakossági tájékoztatóból azonban kiderült, hogy a már 2020-ban elindult folyamat a tervek szerint június 30-án ér véget, utána már hiába kapcsolja át valaki 3G-s módba meglévő okostelefonját, az sehol sem fog UMTS-hálózatot találni az országban a Magyar Telekom hálózatán. A szolgáltató weboldalán található lista részletezi azt is, hogy a májusban és júniusban melyek lesznek a korábban érintett települések. A Telekom elsőként a fő üdülőterületekre fókuszál, hogy ott már a megerősített 4G hálózattal lehessen elkezdeni a nyári szezont.

A szolgáltató szerint a 3G technológia kivezetése a korlátos frekvenciakészlet szempontjából hatékonyabb spektrumkihasználást jelent, hiszen a felszabaduló sávokat hosszabb távon 4G-re, 5G-re lehet majd használni. A 3G lekapcsolása mellett szóló döntésben nem elhanyagolható a környezetvédelmi, energiatakarékossági szempont sem.

így állnak a többiek

A HWSW a többi között arra is kitér, hogy az akkoriban még Telenor, most már Yettel hálózati stratégiai tanácsadója tavaly októberben kiemelte, hogy a folyamat idő- és munkaigényes, ezért terveik szerint a két érintett, általuk használt frekvenciasávban nem egyszerre szüntetik be a 3G-technológia támogatását. A Yettel júniusban kezdi meg a 3G-s hálózat nagyobb területeket érintő lekapcsolását, illetve az ezzel kapcsolatos re-farming folyamatot (vagyis a felszabaduló spektrum átcsoportosítását modernebb technológiákra). A szolgáltató szerint hálózata forgalmának körülbelül 97 százalékát teszi ki a 4G, az alig 3 százalékos 3G-s adatforgalom folyamatosan csökken. A még forgalomban lévő, kizárólag 2G/3G kapcsolatra képes készülékeket tájékoztató matricával kezdték el jelölni tavaly, mely arra figyelmeztet, hogy az eszköz 2022. június 1-jétől mobilnet-szolgáltatás igénybe vételére már csak korlátozottan lesz használható.

A Vodafone tavaly év végén azt a tájékoztatást adta, hogy a 3G kivezetés módját és idejét a piac mindenkori állapotára és az érintett felhasználók igényeire figyelemmel fogják meghozni – tesz hozzá az informatikai szakportál.

Nyitókép: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images