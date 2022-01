Visszatérhet a kanyaró, nagy lehet a baj

A kanyaró a legragályosabb betegségek egyike: nyájimmunitást a lakosság 95 százalékának átoltásával lehet elérni vele szemben. Az oltások felvételének gyakoriságában tapasztalt visszaesés azzal fenyeget, hogy a kanyaró kiirtásával kapcsolatos erőfeszítések eredményei veszélybe kerülhetnek a MedicalXpress cikke szerint.

Saad Omer, a WHO kanyaró- és rubeolaoltással kapcsolatos szakértői tanácsadó csoportjának tagja szerint igencsak aggasztó a jelenség, mivel tapasztalatból tudjuk, hogy a kimaradt adagok nem oszlanak el egyenlően világszerte, hanem a legnehezebb helyzetben levő régiókra koncentrálódnak. Sten Vermund, a Yale Egyetem közegészségügyi részlegének igazgatója ehhez hozzáteszi azt is, hogy

egy meglehetősen súlyos betegségről beszélünk, melyet könnyű elkapni, halálozási aránya magas és sokféle komplikációval járhat.

"Ha csökken a védett gyerekek száma, akkor számíthatunk arra, hogy járványok lesznek, mert a fertőzés átvitele erőteljesebb, így a védelem is törékenyebb, a nyájimmunitás eléréséhez a gyerekek nagyon magas arányú beoltására van szükség" - mondja.

Omer szerint azokra az országokra kell fókuszálni a figyelmet, amelyekben az oltások a legnagyobb számban maradtak el, nem szabad ugyanakkor megfeledkeznünk arról sem, hogy minden országban lehetőleg minden gyereknek meg kell kapnia az oltást. Vermund figyelmeztet arra is, hogy fejlett országokban is előfordul, hogy ha nem kötelező az oltás, akkor a szülők az autizmussal kapcsolatos tévhitek miatt nem adatják be, ami járványkitörésekhez vezet. A helyi szintű és a globális programoknak egyaránt erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy sikerüljön megelőzni a bajt.

Az oltások elmaradása mellett probléma az is, hogy a kanyaró megfigyelési rendszere sem működik megfelelően, ami tovább ronthat a helyzeten. Ahhoz, hogy a betegséget kordában tarthassák a szakemberek, tudniuk kell arról ha valahol kitörés zajlik, ráadásul minél hamarabb, hogy ott koncentrálhassák erőforrásaikat. Az elmúlt időszakban csökkent a jelentett esetek száma – Sten Vermund arra hívja fel a figyelmet, hogy ha ez a halálozási és kórházba kerülési esetek számának csökkenésével párhuzamosan zajló folyamat, akkor jó eséllyel valós az a tendencia, amit látunk, míg ha a halálozási ráta megugrik, akkor valószínűleg csak nem jelentik az eseteket.

Szerencsére – mondják a szakértők – a kanyaró ellen nagyon hatékony oltás áll rendelkezésre, és a vírus nem hajlamos a gyors mutációra, így minden eszköz a kezünkben van arra, hogy bár jelenleg nagyobb a kanyarójárványok kitörésének rizikója, mégse kerüljünk bajba.

