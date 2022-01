Ilyen alakú bolygót még nem láttak a csillagászok

Rögbilabda-formájú bolygót fedezett fel a Herkules-csillagképben, mintegy 1800 fényévre a Naprendszertől egy nemzetközi kutatócsoport az exobolygókat kutató Cheops svájci űrteleszkóp segítségével.

A WASP-103b elnevezésű, Naprendszeren kívüli bolygó nagyon közel van anyacsillagához, amelyet kevesebb mint egy nap alatt kerül meg, és az ezáltal keletkezett rendkívüli erős árapályhatás okozza szokatlan, szélsőségesen torz formáját - írják a tudósok az Astronomy & Astrophysics című szaklapban.

A portói, genfi és berni egyetem kutatói szerint ez az első eset, hogy ilyen deformációt állapítottak meg egy exobolygó esetében.

2/ The planet, known as WASP-103b, is almost twice the size of Jupiter with 1.5 times its mass, orbiting its host star WASP-103 in less than a day. #Cheops revealed that the #exoplanet has been deformed by the strong tidal forces between the planet and its host star. pic.twitter.com/9jkzgUAlrd — ESA CHEOPS – Characterising Exoplanet Satellite (@ESA_CHEOPS) January 11, 2022