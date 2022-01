Rusvai Miklós elmondta, mekkora az esély egy, az omikronnál súlyosabb variáns elterjedésére

Az omikron variáns gyors terjedése miatt már májusra olyan magas átimmunizáltságot okozhat Magyarországon, az oltottakat és az oltatlanokat is megfertőzve, hogy az ötödik hullám lehet az utolsó nagy hullám idehaza - mondta Rusvai Miklós a Portfoliónak.

Hozzátette, biztosan kialakul egy patogénebb variáns, sőt, most is több ilyen variáns jelenik meg, de amíg ezek nem fertőzőképesebbek (azaz nem képesek gyorsabb terjedésre), mint az omikron, addig nem is tudnak elterjedni.

A társadalom immunizáltsága szempontjából márpedig a variáns terjedőképessége a fontos

- szögezte le.

A szakember azért gondolja úgy, hogy az omikron adta védelem hatékony lesz a későbbi variánsokkal szemben is, mert a SARS-CoV-2 típusú koronavírus az ACE2 receptorhoz kapcsolódik a tüskefehérjével, és ez nagyon nagy eséllyel így lesz a további variánsok esetén is, mert ez a koronavírusok tulajdonsága.

Az eddigi variánsok valamilyen mértékben képesek voltak átütni a korábbi variáns adta védelmet, így például az omikron variáns ismét meg tudja fertőzni azokat, akiket az alfa vagy akár a delta fertőzött meg. Rusvai Miklós a lapnak elmondta, jelenleg is vannak olyan fertőzöttek, akik már harmadszor kapták el a koronavírust, de a lefolyás általában sokkal enyhébb ezekben az esetekben. Emellett emlékeztett: a vírus nem fog eltűnni soha, de a későbbi járványhullámok sokkal enyhébbek lesznek, és a megbetegedések sem lesznek olyan súlyosak.

A szakember szerint májusban jöhet el ez a pont: ekkor érhetjük el a társadalmi immunitást Magyarországon.

Ennek ellenére nem lehetünk teljesen elbizakodottak, Rusvai Miklós szerint ugyanis kis eséllyel, de előfordulhat, hogy a koronavírusban olyan jelentős mutáció megy végbe, amely után már nem az ACE2 recepoptorhoz kapcsolódik, és nem is elsősorban a légúti szerveket támadja meg. Elmondása szerint az állatvilágban a koronavírusok között előfordult több ilyen mutáció is, az emberek körében viszont nagyon ritka, az utóbbi évekből nem is volt rá példa.

Vagyis figyelni kell a vírust, de a víruskutató valószínűsíti, az utolsó nagy járványhullám kezdődik épp most.

Hozzátette: az eddigi tapasztalatok alapján a magas esetszám több enyhébb lefolyású betegséggel jár együtt, ezért az ötödik hullámban a fertőzöttségi számok jelentősége nem olyan nagy. Ehelyett inkább a súlyos esetek görbéjére kell figyelni. Ez egyébként már a negyedik hullámban is alacsonyabb volt, mint az eddigi legrosszabb (harmadik) hullámban.

Nyitókép: Uma Shankar sharma/Getty Images