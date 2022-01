Már feszít az űrben a rekorder földi küldemény - videó

A fontos és bonyolult, másfél napig tartó műveletben a karácsonykor felbocsátott teleszkóp teniszpálya-méretű hővédő pajzsának mind az öt rétege széttárult - közölte kedden az amerikai űrhajózási és űrkutatási hivatal, a NASA.

A vitorlaformájú árnyékoló ernyő kibontását hétfőn kezdték meg. A hatalmas "napernyő" a hőségtől és a fénytől védi a teleszkópot és érzékeny műszereit. A hőpajzs hajszálfinomságú, hő- és hidegtűréséről ismert anyagból, kaptonból készült.

Marking another major milestone, today the #Webb team completed the tensioning of all 5 layers of the sunshield, which puts the sunshield in its fully deployed state (animation ?)! Details: https://t.co/5QIFNfQfWZ pic.twitter.com/z0YYzZu3GD — ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) January 4, 2022

A NASA második igazgatójáról elnevezett teleszkóp olyan nagy, hogy szétnyitva nem fért volna el az Ariane5 hordozórakétán, ezért 6,5 méter átmérőjű főtükrét és különösen terjedelmes - 21x14 méteres - hővédő pajzsát össze kellett hajtogatni a felbocsátás előtt. A tükrök szétnyitását erre a hétvégre tervezik.

A műszereket nulla Celsius-fok alatt tartó hővédő pajzs szétnyitását a misszió legkényesebb, "leginkább álmatlan éjszakákat okozó" műveletének nevezték a NASA illetékesei a felbocsátás előtt.

Shields up! @NASAWebb has completed the tensioning of its tennis-court-size sunshield.



This five-layered shade will protect the telescope from the heat of the Sun, Earth and Moon, helping it #UnfoldTheUniverse in infrared light. Details & next steps: https://t.co/m9eFc0ysib pic.twitter.com/qF1UQV3cIY — NASA (@NASA) January 4, 2022

A 10 milliárd dolláros teleszkóp egy rendkívül összetett műszaki berendezés, amelyet az Egyesült Államokban építettek a NASA irányításával és amely az európai és kanadai űrügynökségek műszereit is tartalmazza.

Így indult el a hordozórakétáról az űrbe, kinyitva a napelemes paneljét (javított videó az ESA felvételéből, akár 8K minőségben):

Elképesztően nagy érzékenységű

Az 1990-ben indított Hubble űrteleszkóp utódjaként beharangozott eszköz a világegyetem legkorábbi, 13 milliárd évvel ezelőtti - néhány százmillió évvel az ősrobbanás utáni - korszakát fogja feltárni.

A NASA legnagyobb hatékonyságú és legösszetettebb űrteleszkópja infravörös fény segítségével kutatja a következő évtizedekben a kozmoszt, a Naprendszeren belüli bolygókat és holdakat, a legősibb és a legtávolabbi galaxisokat.

A James Webb a Földtől mintegy másfél millió kilométerre, a Föld-Nap rendszer L2 Lagrange-pontjából fogja megfigyelni a Naprendszer objektumait, és öt-tíz éven keresztül készít korábban elérhetetlen érzékenységű és felbontású felvételeket.

Teljesítménye százszor nagyobb lesz, mint a Hubble űrteleszkópé, így nagy tükörátmérőjének és az infravörös tartományban végzett megfigyeléseinek köszönhetően a világegyetem hőskorába kalauzol el, a remények szerint információkkal szolgál az első csillagok és galaxisok kialakulásáról.

#BFFinSpace ?? Because of a much larger light collecting area, Webb is 100 times more sensitive than @HUBBLE_space but the two really complement each other. They will operate in parallel to observe the Universe. pic.twitter.com/Gn2RwRbHDu — ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) January 5, 2022

A teleszkóp műszereivel magyar csillagászok is végezhetnek majd méréseket. Az űrtávcső értékes kutatási idejére a világ csillagászai pályázatok útján szerezhetnek jogosultságot, az Európai Űrügynökség tagországaiban - így Magyarországon - dolgozó kutatók a rendelkezésre álló összes távcsőidőt kaphatják meg az ESA-nak a projekthez adott hozzájárulásáért cserébe.

A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetből munkatársai, Ábrahám Péterrel az élükön az EX Lupi nevű fiatal csillag kitöréseinek a csillag körüli korongra kifejtett hatását fogják vizsgálni, Szalai Tamás, a Szegedi Tudományegyetem munkatársa pedig kutatócsoportjával a szupernóvarobbanásokat tanulmányozhatja a teleszkóppal

A James Webb jelenleg valamivel több mint félúton van 1,6 millió kilométerre lévő célja felé.

Nyitókép: Twitter/NASA Webb Telescope