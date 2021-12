Búcsút inthetünk a Facebook egyik hasznos funkciójának

A Facebook még 2017-ben mutatta be az álláskeresős funkcióját, hogy közelebb hozza egymáshoz a munkahelyeket és az állást kereső felhasználókat. A fejlesztést azóta is sokan használják, ám a jelek szerint erre már nem lesz sokáig lehetőség.

A Meta bejelentése szerint 2022. február 2-tól több változás is lesz majd ezen a téren a közösségi oldalon. Ebből az egyik legfontosabb, hogy az Egyesült Államokon és Kanadán kívül minden országban, így Magyarországon is megszűnik az álláslehetőségek a Facebookon nevű funkció, és a attól kezdve már tallózni sem lehet majd az álláshirdetések között – számolt be a hvg.hu.

További változás, hogy aki eddig Facebook-csoporton keresztül kínált/keresett állást, annak is készülnie kell majd némi változásra: a meglévő „állás” típusú Facebook-csoportokból „általános” csoportok lesznek, az „állás” csoporttípus pedig már nem lesz elérhető, így február 2-a után már nem lehet ilyen típusú csoportot létrehozni.

