Jakab Ferenc leírta, hogyan lehet védekezni az omikron mutáns ellen

A harmadik oltás kiemelten fontos az új omikron variáns legyőzése szempontjából – írta Facebook-posztjában a virológus.

Mint fogalmaz, a Pfizer és a BioNTech új vizsgálati eredménye egyértelműen igazolja, hogy a harmadik oltás után egy hónappal az immunrendszerünk védekezési képessége olyan szintű az omikron variánssal szemben, mint az eredeti, vuhani törzs esetében a második oltást követően.

A kutató szerint ez is azt igazolja, hogy az oltás hatékony, működik. A bejegyzésben arról is ír, hogy a harmadik oltás a béta és a delta variánsokkal szembeni védettséget is növeli.

„A harmadik oltás fontos, kérem, mindenki éljen a lehetőséggel” – írta Jakab Ferenc.

Nyitókép: Teka77/Getty Images