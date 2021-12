WHO: határzár helyett oltás kell az omikron ellen!

A határzár ellenére felfedeztek omikronos eseteket Ausztráliában is; Ázsia, Afrika, a két amerikai kontinens, Közel-Kelet, Európa, valamint a Dél-afrikai Köztársaság kilenc tartománya is kimutatta már a törzs jelenlétét.

Sok ország döntött úgy, hogy beutazási korlátozások életbe léptetésével próbálja meg kordában tartani a variánst, de ez legfeljebb kicsivel tudja kitolni annak érkezését.

Maszk, oltás, távolság kell

"Határzárral időt nyerhetünk, de minden országnak és minden közösségnek fel kell készülnie az esetek újbóli megugrására" - mondta Takeshi Kasai, a WHO nyugat-csendes-óceáni igazgatója egy sajtótájékoztatón. A szakember a sérülékenynek tartott csoportok teljes immunizálásán túl a maszkviselés és a távolságtartás fontosságára hívta fel a figyelmet. "Az embereknek nem hagyatkozhatnak csak a határokra vonatkozó intézkedésekre.

A legfontosabb az, hogy felkészüljenek a potenciálisan nagy fertőzőképességű változatokra.

Az eddig rendelkezésre álló információk alapján nem kell változtatnunk a megközelítésünkön" - idézi a Reuters cikke Kasait.

Új oltásokra készülhetünk

Az omikront a világszervezet aggodalomra okot adó változatként tartja számon, valós tulajdonságait jelenleg is kutatják. Fertőzősége és az általa okozott megbetegedések súlyossága egyaránt fontos kérdés, miközben Európa több része még a delta okozta téli járványokkal küzd.

A WHO ismeretei szerint halálozást nem okozott még az omikron, de az oltásfejlesztőknek fel kell készülniük arra is, hogy esetleg új vakcinát kell készíteniük a kialakult helyzet miatt. Ugur Sahin, a Comirnatyt a Pfizerrel együtt fejlesztő BioNTech elnöke azt mondta, ők hamar készen lehetnek egy frissített változattal, de azt gondolja, hogy a halálozásokkal és a súlyos megbetegedéssel szemben a mostani vakcinák is védelmet nyújtanak a variánsokkal szemben is.

Az omikron lesz az új domináns törzs

A koronavírus két évvel ezelőtti felfedezése óta 264 millió ember kapta el a fertőzést a világon, a halálos áldozatok száma jelenleg 5.48 millió a Reuters adatai szerint. A betegséggel szembeni átoltottság változó a világ különböző tájain, a fejlett és a fejlődő országok közti szakadék azonban aggasztó.

Könnyen lehet, hogy hamarosan az omikron veszi majd át a domináns szerepet a világon, ám egyelőre még a delta változat okozza a megbetegedésék oroszlánrészét.

Az omikron megjelenésének hírére - valamint a delta terjedésére - számos ország reagált határzárral, az emlékeztető oltásokra jogosultak körének kiszélesítésével, az oltatlanokat és oltottakat érintő kijárási tilalmakkal. Sok kutató szerint ugyanakkor az tüntetheti el az időről időre felbukkanó friss variánsokat csak, ha a szegényebb országok lakosai is megkapják oltásaikat.

Nyitókép: Getty Images