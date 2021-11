Kemenesi Gábor az omikronról: ne féljünk!

A járványhírek fókuszába került omikron variánsról osztott meg tudnivalókat Kemenesi Gábor. A pécsi virológus azt írja Facebook-oldalán a nemzetközi járványügyi hatóságok által is az aggodalomra okot adó mutációk közé sorolt dél-afrikai variánsról, hogy "kiugróan sok mutáció jelent meg a tüskefehérjén, melyeket eddig külön-külön más-más variánsokon elszórva, vagy korábban kísérletesen megállapítást nyert, hogy lehet valamely funkcióban jelentősége".

Emiatt szerinte számítani lehet rá, hogy jobban terjedhet, érintheti a vakcinák hatásosságát is, de arra is figyelmeztet, hogy ezekre még mind-mind bizonyosságot kell szerezni, megfigyelésekből és kísérletekből. Addig marad a fokozott figyelem és óvatosság most a szakma és a járványügyi hatóságok részéről, és hozzátette, minden bizonnyal további határlezárásokat fogunk tapasztalni szerte a világban.

Kemenesi Gábor arra is int, hogy átlagemberként egyelőre nem tehetünk mást, mint eddig: ne hagyjuk terjedni, éljünk az oltás lehetőségével és figyeljünk oda az aktuális intézkedésekre. "És a legfontosabb – ne féljünk! A tudomány teszi a dolgát és hozza a megoldásokat is, bízzunk benne továbbra is" – írja a virológus.

Nyitókép: Teka77/Getty Images