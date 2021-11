Implantátum segíthet a depresszióval küzdőknek

Egy éve viseli a különleges agyi implantátumot a 36 éves Sarah a BBC cikke szerint: a nő azt mondja, életét alapjaiban változtatta meg az eszköz létezése. A kisautó méretű szerkezet folyamatosan készenlétben van, de csak akkor avatkozik be, ha szükség van rá. A San Francisco-i University of California kutatói azt még nem tudják megmondani, hogy más, nehezen kezelhető depresszióval együtt élő embereken is olyan hatékonyan tudna-e a szerkezet segíteni, mint Sarah-n, de az első eredmények biztatók.

A kísérleti terápiával kezelt nő hosszú ideje harcolt sikertelenül a depresszió ellen, gyógyszerek mellett elektrokonvulzív kezelést is kapott. Egy műtét lehetősége talán ijesztőnek tűnhet még ilyen állapot esetében is, de Sarah azt mondja, számára bármi jobb volt, mint az a sötétség, amelyben addigi életét élte.

"Minden egyéb lehetőséget kimerítettem már. Minden napom gyötrelem volt, szinte semmire nem voltam már képes" - mondta. Elvégezték tehát rajta a beavatkozást, amelynek részeként

koponyájába kis lyukat fúrtak: ezen keresztül lehet megteremteni az összeköttetést a készülék és Sarah agya között.

A doboz, amely az akkumulátort és az impulzusgenerátort tartalmazta, a fejbőr és a haj alatt a csontban rejtőzik. A beavatkozás egy teljes munkanapot vett igénybe általános érzéstelenítésben.

Megszűntek öngyilkossági gondolatai

"Amikor az implantátumot bekapcsolták, az életem azonnal megváltozott és újra kellemessé vált. Néhány héten belül már nem gondoltam az öngyilkosságra" - ecseteli a nő az implantátum hatását. Egy évvel a műtét után továbbra is jól érzi magát és nem tapasztal mellékhatásokat.

"A készülék kordában tartja a depressziómat, lehetővé teszi, hogy visszatérjek a lehető legjobb énemhez és élhető életet építsek fel. Nem érzem pontosan, mikor ad impulzust, de negyed órán belül meg tudom mondani, ha ez bekövetkezett, mert éberré, energikussá és pozitívvá tesz" - magyarázza.

Katherine Scangos pszichiáter-kutató szerint ahhoz, hogy ilyen jó eredményt érjenek el, azonosítani kellett Sarah agyában azt a mechanizmust, ami a depressziót okozza.

"Megtaláltuk a ventrális striátum nevű területet, ahol a stimuláció következetesen megszüntette a depresszió érzését. És találtunk egy olyan agyi aktivitású területet is az amygdalában, amely előre jelezte, hogy mikor voltak a legsúlyosabbak tünetek" - mondja Scangos.

Végső esetben használhatják majd

A tudósok szerint még sok további kutatásra van szükség ahhoz, hogy teszteljék a kísérleti terápiát, és megállapítsák, hogy az más súlyosan depressziós embereken, illetve más betegségektől szenvedőkön is segíthet-e. Két másik beteget már bevontak a kíséreltekbe, és további kilencet szeretnének még találni.

"Azt is látnunk kell, hogy az egyén biomarkerei vagy agyi áramkörei változnak-e az idő múlásával.

Kezdetben azt sem tudtuk, hogy egyáltalán képesek leszünk-e kezelni Sarah depresszióját, annyira súlyos volt. Ezért is nagyon izgatottak vagyunk az eredmények miatt" - teszi hozzá.

Nagyon sok munka áll tehát a kutatók előtt, és az is valószínű, hogy a módszer igen invazív volta miatt csak a legsúlyosabb esetekben alkalmazzák majd akkor is, hogyha széles körben sikeresnek bizonyul.

Nyitókép: Pixabay