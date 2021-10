Öt étel-ital, amelyet elvehet tőlünk a klímaváltozás

Mindez azt is jelentheti, hogy egyes élelmiszerek idővel el fognak tűnni a boltok polcairól. Az extrém időjárás tönkreteheti a termőterületeket, az évszakok bevett rendjének felborulása lehetetlenné teheti, hogy a növények úgy fejlődjenek, ahogyan eddig tették. A Euronews összegyűjtött öt olyan élelmiszert, amelyről az is lehet, hogy le kell mondanunk. Van közte olyan, amelyik nagyon sokaknak lesz fájdalmas.

Viszlát, koffein!

Jelenleg naponta kétmilliárd csésze kávé fogy el a világon, de ez alapjaiban változhat meg. Tavaly 10 milliárd kilogrammnyi kávébabot kellett termelni ahhoz, hogy ez az óriási mennyiségi igény teljesíthető legyen, egy levélrozsda nevű gombás betegség ugyanakkor a Latin-Amerikában egyre emelkedő hőmérsékletnek köszönhetően egyre nagyobb pusztítást végez a kávéültetvényeken. 2012-2017 között 2,5 milliárd eurós kárt okozott már a szektornak.

Nemcsak a levélrozsda miatt kell aggódni: az időjárás változása miatt egyre kevesebb olyan terület áll rendelkezésünkre, amelyen lehetséges a kávétermesztés,

egyes becslések szerint Afrikában 2080-ra 65 százalékkal zuhan vissza a kávétermesztő területek mérete.

A termesztők keresik az ellenállóbb fajokat, de az arabica kedvelői számára egyelőre semmilyen jó hírük nincsen.

Kevésbé lesz édes az élet

A kakaóbab is kényes: nagyon különleges körülményekre van szüksége, ezért is csak az Egyenlítőtől északra és délre számított 20-20 szélességi fokon él meg. Egyenletes hőmérsékletre, magas páratartalomra, bőséges esőre, nitrogénben gazdag talajra és szél elleni védelemre van szüksége, így szinte csak esőerdőben termeszthető.

Az IPCC előrejelzése szerint a kakaótermesztő területeken 2,1 fokkal nőhet a hőmérséklet 2050-re, ami drasztikusan csökkenti a termőterületek nagyságát, így a csokoládé luxustermékké válhat.

Egy déligyümölcs is újra ritkaság lehet

A világ 135 országában termesztett banán az egyik legnépszerűbb gyümölcs. 2070-re 50 százalékkal nő meg a termesztésére alkalmas terület a bolygón – akkor mi itt a gond? Az, hogy hőmérséklet ugyan alkalmas lesz majd, viszont víz híján mégsem sikerül majd annyi banánt termelni, mint azt hihetnénk. Mindezen túl egy gombás betegség is támadja a növényt.

Superfoodból hiánycikk

Az ezredforduló divatgyümölcse, az avokádó mindig is ellentmondásosan megítélt étel volt, mivel megkérdőjelezhető, mekkora környezeti hatása van divatossá válásának. Monokultúrában termelik, akár a banánt, a biodiverzitás nélküli területeken pedig a betegségek és a kártevők könnyebben rátalálnak, épp ezért a termelők sok vegyszert használnak, ami bemosódik a talajba. Mindezen túl kényes is a növény, sem a túl meleget, sem a túl hideget nem kedveli, ráadásul nagyon vízigényes. Akár 2050-re teljesen el is tűnhet a földekről.

Borunk sem lesz talán

Az egyes szőlőfajták csak bizonyos körülmények között élnek meg, épp ezért is védik olyan erősen a borfajták neveinek használatát. A legkisebb környezeti változás is hatalmas ízváltozást eredményezett, melynek észrevételéhez nem kell sommelier-nek lenni. Már most egyre magasabbra ültetik a szőlőtőkéket, 2050-re pedig 73 százalékkal csökkenhet a szőlőtermesztésre alkalmas területek nagysága.

Nyitókép: pexels