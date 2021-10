Ezt tudjuk az öt év fölöttiek oltásáról

A koronavírus okozta betegség bár gyermekek esetében alapvetően enyhébb lefolyású, mint felnőtteknél, mégis szükség van arra, hogy ezt a korosztályt is beoltsák, írja a MedicalXpress, mivel ritka esetben a legfiatalabbak számára is halálos végkimenetelű lehet a megbetegedés. Amerikában 520 gyermek halt bele a koronavírus-fertőzésbe.

Ezen túl a delta megjelenése ebben a korosztályban is az esetszámok megugrását okozta, ami nehezebbé teszi, hogy az oktatási-nevelési intézmények nyitva maradhassanak. Egy amerikai felmérés szerint a szülők negyedének kellett már karanténban otthon maradnia iskolás korú gyermekével idén ősszel.

Mikortól oltanak?

Az amerikai szakértők az 5-11 éves korosztály oltásával kapcsolatos értékelést az FDA, az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet október 26-án teheti nyilvánossá a várakozások szerint. Ekkor derül ki, hogy a klinikai teszteken egyébként jól szerepelő vakcinát ők is biztonságosnak és hatékonynak tartják-e. Az amerikai gyerekek oltásához ezt követően még az is kell, hogy a CDC, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ rábólintson a dologra - mostantól számítva hetek kérdése, mikor kezdődik az Egyesült Államokban az immunizáció.

Az uniós szabályozó testülethez, az EMA-hoz is be kell adnia a Pfizernek az engedélykérelmet annak érdekében, hogy az európai gyerekek is olthatók legyenek a vakcinával: szeptember végén annyit közölt a vállalat, hogy tervei között szerepel ennek a folyamatnak az elindítása is.

Mekkora dózist kapnak a kisgyermekek?

A 12 év fölöttiek 30 mikrogrammos dózisához képest harmadakkorát, 10 mikrogrammosat.

Hogyan tesztelték a vakcinát?

A klinikai kísérletekbe 2268 gyermeket vontak be, kétharmaduk kapott oltást és harmaduk placebót. Az oltás hatására termelődő antitestmennyiség épp olyan erős védelmet nyújtónak bizonyult, ahogyan az a már oltott kiskamaszok, kamaszok és felnőttek esetében megfigyelhető volt.

Mit tudunk a mellékhatásokról?

A tapasztalt mellékhatások a tiniknél megjelenőkkel megegyezők voltak: leggyakrabban az oltás helyén érzékenység és fájdalom fordult elő. A tünetek gyakorisága megegyezett a tinikével, vagy annál ritkábban fordult elő.

Az mRNS-oltások igen ritka mellékhatása a szívzomgyulladás, mely jellemzőbben férfiaknál és fiúknál alakulhat ki. A CDC számításai szerint egymillió oltott 12-17 éves fiúból 69-nél alakult ki az állapot, míg az oltások 5700 megbetegedést, 71 kórházi kezelést és két halálozást előztek meg. Az alacsonyabb dózis jelentette rizikót a kutatóknak kell mérlegelniük a vakcinával kapcsolatosan.

Hogyan különböztetik meg a felnőtt oltástól?

Másféle lesz a csomagolás, hogy semmiképp ne lehessen összekeverni a kétféle oltóanyagot.

Az öt év alattiak meddig várnak még?

Még az idei évre ígérik a körükben végzett klinikai tesztek eredményét is.

