Új funkció a Spotify-on: már a podcastválasztásban is segít

Ahogy a Spotify ki tudja ismerni zenei preferenciáinkat, úgy lesz egyre ügyesebb ezen a téren a podcastek esetében is. Csupán az elmúlt évben másfél millió podcasttel bővült a kínálat, ami immár 2,9 milliós, így óriási kihívást jelent a válogatás szempontjából. Egy új szolgáltatás segít olyan podcastet találni, ami a felhasználó kedvére való. Ennek meghatározásához az új Find the One nevű eszközt vetik be – írja a hvg.hu.

Néhány kérdés megválaszolása után már kapja is a felhasználó az ajánlatokat, amelyek egyébként zenei ízlésével is összefüggésben vannak. Ha a felhasználónak nem tetszik az algoritmus generálta podcastlista, akkor a „Mutass többet” lehetőség választásával találhat kedvére valót.

A szolgáltatás élesben egyelőre még csak néhány piacon, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Németországban érhető el.

Az InfoRádió podcastjait is megtalálja a Spotify-on, valamint a Google Podcaston és az Apple Podcaston. Ezenkívül letöltheti az Infostartról is.

Nyitókép: SOPA Images/Getty Images