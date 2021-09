Hasznos funkcióval bővült a Gmail

A Google még 2020 februárjában vezette be a Gmail asztali böngészős változatában azt a funkciót, amelynek köszönhetően könnyebben megtalálható egy e-mail, kereséskor a találati listát a különböző opciók segítségével tovább lehet szűkíteni.

A hasznos funkciót az androidos felhasználók eddig nem használhatták, a Google nem építette be a Gmail appba, de a cég most bejelentette: mostantól ott is elérhetővé vált ez a megoldás – írja a hvg.hu. A találati lista már az alkalmazásban is szűkíthető feladó, címzett, melléklet, valamint dátum alapján is.

A funkció egyelőre nem minden felhasználónak jelent meg, így érdemes időnként megnézni, elérhetővé vált-e már.