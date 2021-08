Koronavírus - Lassan bezárul a kritikus időablak

A szakemberek egy közösen jegyzett kommentárt publikáltak a Nature-ben, melyben úgy fogalmaztak, kritikus ponthoz értek a koronavírus eredetének felkutatására tett erőfeszítések. Ahelyett, hogy több együttműködés alakult volna ki a közelmúltban, melyek aztán eredményessé tehetik a befektetett sok munkát, teljesen megfeneklettek a vizsgálódások. Az is megjegyezték, hogy Kínából még mindig nem kaptak meg bizonyos nyers adatokat, melyeket az ázsiai fél szabadalmi aggályokra hivatkozva nem nyújt át nekik, írja a MedicalXpress.

Ketyeg az óra

A WHO az év elején küldött kutatócsoportot a kínai Vuhanba, ahol 2019 decemberében az első koronavírusos betegekkel kapcsolatos adatokat feljegyezték. Márciusban publikált jelentésében a kutatócsoport nem tudott konkrét válaszokat adni arra, mi történt. A legvalószínűbbnek azt találták, hogy állatról ugrott át emberre a vírus, a laborból való kikerülés teóriáját pedig nagyon valószínűtlenként írták le.

A szakemberek ugyanakkor ezt a jelentést csak első lépésnek tartották az eredet felkutatásáig tartó úton.

"A lehetőség arra, hogy ezt a fontos vizsgálatot elvégezzük, már nem áll fenn sokáig:

bármilyen késedelem a vizsgálatok egy részét biológiailag lehetetlenné teszi.

Az antitestek szintje egyre csökken, így a további minták gyűjtése és az olyan emberek vizsgálata, akik 2019 decembere előtt lehettek kitéve a vírusnak, egyre nehezebb lesz" - írták.

Kína továbbra is hárít

Kína szerdán úgy nyilatkozott, a nemzetközi szakértőknek más utakat is meg kellene vizsgálniuk a vírus eredetével kapcsolatosan, más országokra is érdemes lenne kiterjeszteniük kutakodásaikat. Fu Cong, a kínai külügyminisztérium vezetője sajnálatát fejezte ki a kutatás megtorpanása miatt, de úgy véli, ez nem országának hibája. Véleménye szerint Kína mindig is támogatta a tudományos alapú vizsgálódást és továbbra is részt vesz abban, ugyanakkor Amerikát azzal vádolta, hogy a laborból kiszökött vírus teóriáját tematizálva igyekezett Kínára tolni a felelősséget. Azt sugallta, az USA-nak meg kellene hívnia a WHO-t egyes intézményeibe, hogy ott is kutakodjanak.

Amerika sem nyújtott megoldást

Marion Koopmans és csapata szerint számos területen kellene még tudományos munkát végezni. Ezek közt van a Kínában és máshol végzett, a korábbiaknál szélesebb körű antitestszűrések sorozata, a vadon élő denevérek, valamint a farmokon tenyésztett állatok vizsgálata, illetve új irányvonalak követése.

Más kutatók szerint a legfontosabb esélyt már elvesztettük a koronavírus megjelenését követő hetekben a vuhani vizes piacon gyűjtött mintákkal - a kínai hatóságok minták százait tették el, de nem tudni, hány állatból és emberből származnak ezek. Minden teória terítéken maradt

Korábban a legvalószínűbbnek azt nevezték, hogy denevérről közvetítő fajon keresztül került át emberre a patogén.

Második legvalószínűbb eshetőségnek az tűnt, hogy denevérről azonnal emberre terjed tát a fertőzés.

Nem túl valószínű, ám lehetséges, hogy fagyasztott élelmiszerrel érkezett Kínába valahonnan a koronavírus.

A legvalószínűtlenebbnek először az tűnt, hogy laborból szökött ki a vírus. A WHO szakemberei szerint egyetlen korábban felvázolt lehetőséget sem szabad elvetni.Korábban a legvalószínűbbnek azt nevezték, hogy denevérről közvetítő fajon keresztül került át emberre a patogén.Második legvalószínűbb eshetőségnek az tűnt, hogy denevérről azonnal emberre terjed tát a fertőzés.Nem túl valószínű, ám lehetséges, hogy fagyasztott élelmiszerrel érkezett Kínába valahonnan a koronavírus.A legvalószínűtlenebbnek először az tűnt, hogy laborból szökött ki a vírus.

A koronavírus eredetének vizsgálata komoly feszültségek okozója az USA és Kína között. Joe Biden amerikai elnök egy 90 napos amerikai vizsgálatot is elrendelt a koronavírus eredetével kapcsolatosan, az eredmények összegzésének megjelenése a következő napokban várható. Ám amerikai médiaértesülések szerint ez a jelentés sem tudott végére járni az igazságnak, még mindig nem egyértelmű az, honnan származik a vírus. A jelentést hétfőn már Biden elnök elé tárták, most a bizalmas információk eltávolítása és a nagyközönség részére történő feldolgozás zajlik a BBC értesülései szerint.

Nyitókép: MTI/AP/NIAID-RML