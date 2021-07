Fotón látszik: tényleg "lehúzta" a Balaton a felhőket

A tapasztalat mellett a fizika sem igazán erősíti meg ezeket az állításokat, azonban van egy határozott kivétel: a Balaton már valóban elég nagy vízfelület ahhoz, hogy képes legyen jelentősen is befolyásolni környezete időjárását. Ezt sokféleképp teszi, ebből most egyet mutatott be közösségi oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat, mellékelve egy műholdképet is.

Nyáron a Balaton vize általában napközben jóval hidegebb, mint a levegő, emiatt a vízfelszín fölötti vékony légréteg is áthűl. Ha van egy gyenge áramlás, akkor ez a hideg levegő "lemászik" a tóról, mindez pedig jól ki is rajzolódik, ugyanis a hideg levegő gátat szab a gomolyfelhő-képződésnek. Az ismertetett esetben az északias szél miatt Somogy megye északi részén szinte "Balaton-alakban" nem jelentek meg felhők.

Igaz, nem esőfelhőkről volt szó, de ezeket valóban lehúzta a Balaton.

Nyitókép: MTI/H. Szabó Sándor